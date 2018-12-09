Пример для Бекхэма. Клуб из США стал чемпионом на второй год в лиге

"Атланта Юнайтед" в финальном матче сезоне MLS уверенно обыграла "Портленд" со счётом 2:0.

В американской футбольной лиге новый чемпион — ФК "Атланта Юнайтед". Коллектив из Джорджии образцово прошёл по сезону, заняв второе место в конференции, а затем обыграв всех соперников в плей-офф. После победы в решающем матче над "Портленд Тимберс" со счётом 2:0 футболисты, тренеры и болельщики принялись праздновать закономерный успех.

Undeniable. Unforgettable.

A season for the history books.



United We Conquered pic.twitter.com/XLIDyUnVoF — Atlanta United FC (@ATLUTD) 9 декабря 2018 г.

Примечательно, что клуб был основан менее пяти лет назад — в 2014 году. А выступать в высшем дивизионе начал и вовсе только в прошлом году. "Атланта" продемонстрировала всему миру выдающийся менеджмент: новая франшиза мгновенно заинтересовала болельщиков, ведь у неё есть:

новая шикарная арена "Мерседес-Бенц стэдиум" на 75 тысяч зрителей;

на 75 тысяч зрителей; бывший тренер "Барселоны" Херардо Мартино у руля;

выдающийся венесуэльский бомбардир Джозеф Мартинес, который значительно опередил по голам даже Златана Ибрагимовича, ставшего вторым по этому показателю (35 против 22).

Теперь "Атланта" уже чемпион и обладатель путёвки в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Это отличный пример для бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма, который создаёт команду "Интер" в Майами.

Новый клуб должен появиться в MLS в 2020 году, и если Бекхэму удастся осуществить свой план и заманить в Америку Месси и Роналду (или хотя бы кого-то одного), то у него есть все шансы повторить с "Интером" судьбу "Атланты" в кратчайшие сроки.