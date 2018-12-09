Бронзовое падение и серебряный финиш. Российские лыжницы – вторые в Норвегии

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Бронзовое падение и серебряный финиш. Российские лыжницы – вторые в Норвегии

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Слева направо: российские спортсменки Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева после финиша в эстафетной лыжной гонке 4 х 5 км среди женщин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Россия вполне могла рассчитывать сразу на два комплекта наград в одной эстафете, но судьба распорядилась иначе.

В Норвегии, где проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам, завершилась женская эстафета. Побороться с хозяевами соревнований у российских лыжниц не получилось, однако замахнуться сразу на два комплекта медалей наши спортсмены вполне могли. Россия выставила на старт сразу две команды, и они могли прийти второй и третьей, если бы не падение бронзового призёра Олимпиады в Пхёнчхане Анны Нечаевской из команды "Россия-1".

В итоге её коллектив остановился в шаге от медалей — на четвёртом месте. А другая российская четвёрка стала второй, завоевав серебряные медали.

Лыжные гонки.

Кубок мира.

Бейтостолен, Норвегия.

Женщины.

Эстафета.

  1. "Норвегия-1" (Хайди Венг, Тереза Йохауг, Рагнхиль Хага, Ингвильд Флюгстад Остберг) — 57.23,6.
  2. "Россия-2" (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева) — 37,3.
  3. "Финляндия-1" (Йоханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Рита Лииза Ропонен, Эвелиина Пииппо) — 37,8.
  4. "Россия-1" (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) — 40,9.
  5. "США-1" (Сэди Бьорнсен, Рози Бреннан, Кейтлин Паттерсон, Джессика Диггинс) — 48,0.
  6. "Швеция" (Эвелина Сеттлин, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Ида Ингемарсдоттер) — 50,0.
  7. "Норвегия-2" (Анна Свенсен, Астрид Якобсен, Силье Ойре Шлинн, Тириль Венг) — 53,6.

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