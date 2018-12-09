Бронзовое падение и серебряный финиш. Российские лыжницы – вторые в Норвегии

В Норвегии, где проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам, завершилась женская эстафета. Побороться с хозяевами соревнований у российских лыжниц не получилось, однако замахнуться сразу на два комплекта медалей наши спортсмены вполне могли. Россия выставила на старт сразу две команды, и они могли прийти второй и третьей, если бы не падение бронзового призёра Олимпиады в Пхёнчхане Анны Нечаевской из команды "Россия-1".
В итоге её коллектив остановился в шаге от медалей — на четвёртом месте. А другая российская четвёрка стала второй, завоевав серебряные медали.
Лыжные гонки.
Кубок мира.
Бейтостолен, Норвегия.
Женщины.
Эстафета.
- "Норвегия-1" (Хайди Венг, Тереза Йохауг, Рагнхиль Хага, Ингвильд Флюгстад Остберг) — 57.23,6.
- "Россия-2" (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева) — 37,3.
- "Финляндия-1" (Йоханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Рита Лииза Ропонен, Эвелиина Пииппо) — 37,8.
- "Россия-1" (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) — 40,9.
- "США-1" (Сэди Бьорнсен, Рози Бреннан, Кейтлин Паттерсон, Джессика Диггинс) — 48,0.
- "Швеция" (Эвелина Сеттлин, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Ида Ингемарсдоттер) — 50,0.
- "Норвегия-2" (Анна Свенсен, Астрид Якобсен, Силье Ойре Шлинн, Тириль Венг) — 53,6.
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