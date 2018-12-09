Бронзовое падение и серебряный финиш. Российские лыжницы – вторые в Норвегии

Россия вполне могла рассчитывать сразу на два комплекта наград в одной эстафете, но судьба распорядилась иначе.

В Норвегии, где проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам, завершилась женская эстафета. Побороться с хозяевами соревнований у российских лыжниц не получилось, однако замахнуться сразу на два комплекта медалей наши спортсмены вполне могли. Россия выставила на старт сразу две команды, и они могли прийти второй и третьей, если бы не падение бронзового призёра Олимпиады в Пхёнчхане Анны Нечаевской из команды "Россия-1".

В итоге её коллектив остановился в шаге от медалей — на четвёртом месте. А другая российская четвёрка стала второй, завоевав серебряные медали.

Лыжные гонки.

Кубок мира.

Бейтостолен, Норвегия.

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Эстафета.