Наконец-то прорвало. "Динамо" завершило год разгромом "Урала"

Москвичи на своём поле охладили пыл екатеринбургского "Урала", существенно поднявшегося в таблице в последнее время.

Воскресную программу 17-го тура Российской Премьер-лиги начали в Москве местное "Динамо" и "Урал" из Екатеринбурга. Хозяева поля сразу же показали серьёзные намерения прервать неудачную для себя серию без побед: уже на двенадцатой минуте матча счёт красивым ударом открыл Жоаозиньо.

Под занавес первого тайма случился и второй гол: Евгений Луценко отправил команды в раздевалку уже при счёте 2:0.

Несмотря на то что у набравшего неплохой ход "Урала" было целых 45 минут, чтобы попытаться спасти игру, сделать этого екатеринбуржцам не удалось. А вот разыгравшиеся бело-голубые, наоборот, забили третий мяч (отличился Теттех), а затем и четвёртый — забил Козлов.

4:0 — "Динамо" выигрывает в РПЛ впервые за шесть игр, а "Урал" не может прийти в себя после поражения от "Краснодара".

РПЛ, 17-й тур.

"Динамо" — "Урал" — 4:0.

Голы: Жоаозиньо 12' (1:0), Луценко 44' (2:0), Теттех 61' (3:0), Козлов 72' (4:0).