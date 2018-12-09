По стопам Хабиба. В UFC появилась русская чемпионка

Сегодня, 9 декабря, в Канаде состоялся турнир UFC 231, сумевший оправдать ожидания болельщиков ММА и подаривший поклонникам этой спортивный дисциплины из Кыргызстана, России и даже Перу золотые мгновения — Валентина Шевченко выиграла пояс чемпионки UFC в «весе мухи».

Первая чемпионка из России

Валентина Шевченко — уроженка Бишкека, живущая и тренирующаяся в Перу, — за три года пребывания в UFC уже однажды имела возможность завоевать пояс самой престижной бойцовской организации на планете, но очень спорный бой в сентябре 2017 года остался за чемпионкой Амандой Нуньес (Бразилия). С созданием нового дивизиона (до 57 кг) Пуля получила второй "золотой" шанс и сумела воспользоваться им сполна! На этот раз соперницей Валентины стала экс-чемпионка UFC в весовой категории до 52 кг Йоанна Еджейчик. Противницы прекрасно знакомы друг с другом — их связывают три боя десятилетней давности на чемпионатах мира по правилам тайского бокса, завершённые в пользу Шевченко.

Сложно сказать, насколько этот фактор давил на Йоанну психологически, но не менее значимым преимуществом для Валентины стали габариты и физическая сила. Визуально соперницы выглядели бойцами из разных весовых категорий, а как только спортсменки вошли в первый же клинч, стало ясно — Еджейчик необходимо возвращаться в "вес соломинки" и пытаться проложить дорогу к третьему бою с действующей чемпионкой, Роюз Намаюнас.

Работая "вторым номером", Шевченко сумела нейтрализовать сильные стороны Йоанны в стойке, проваливая и заставляя её часто промахиваться. Ключевым фактором в успехе Пули стал навык борьбы, к которому боец из Польши оказалась не готова. В каждом из пяти раундов Валентине удалось перевести Еджейчик на канвас. Вполне заслуженная и уверенная победа Валентины Шевченко! Следует признать, что весовая категория до 57 кг идеально подходит под антропометрические данные чемпионки и очень сложно представить, кто в ближайшем будущем будет способен остановить Пулю.

Новый соперник Хабиба?

Главным событием турнира UFC 231 стал титульный бой в полулёгком весе (65,8 кг) между действующим чемпионом Максом Холлоуэем и непобеждённым претендентом Брайаном Ортегой. По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния являлся… Ортега. И, видимо, в первую очередь из-за красивой статистики Брайана — 14-0-1 — и шести досрочных побед в крайних поединках.

Но гавайский чемпион посрамил все предстартовые прогнозы и расклады, с первых же секунд показав, кто "в доме хозяин". Макс в пух и прах разбил план Ортеги, а запасного варианта у американского бойца с мексиканскими корнями попросту не оказалось! Холлоуэй не только избивал Брайана ударами с обеих рук и локтями, но ещё успевал и поговорить с противником и даже "покривляться", за что по итогам боя получил сразу две премии по $50 000 за лучшее выступление вечера и лучший бой вечера. Ортега "ловил" лицом всё, что летело в его сторону, и неудивительно, что с середины второго раунда оно стало полностью окровавленным.

Поразительно, но на протяжении четырёх раундов в углу американского претендента попросту не оказалось человека, который смог бы дать хоть один действенный совет. Например, не отпускать руки; не "рубиться" в стойке; переходить в борьбу. Зрителям то и дело казалось, что главная цель Брайана был не пояс, а проверка возможностей своего организма и уровень восприятия болевых ощущений. Но, к счастью для Ортеги и его поклонников, в перерыве между четвёртым и пятым раундами врач решил остановить одностороннее избиение. Макс Холлоуэй остаётся чемпионом! Несмотря на только вторую защиту своего пояса, Максу фактически больше не с кем драться. Он дважды избил легенду этого спорта — Жозе Альдо, он выиграл у другого экс-чемпиона UFC, Энтони Петтиса и наконец просто смял самого перспективного бойца дивизиона — Брайана Ортегу.

Возможно, уже в 2019 году свой претендентский шанс получит успевший полюбиться американской публике Забит Магомедшарипов. И этот бой может действительно стать украшением года… Но скорее первым до гавайского феномена доберётся другой россиянин — Хабиб Нурмагомедов. По крайней мере за несколько дней до поединка Макса с Ортегой об этом упомянул президент UFC Дэна Уайт на встрече с журналистами перед турниром UFC 231:

"Я был рад звонку с новостью, что Макс уложился в вес, но я совсем не нервничал по этому поводу, хотя должен был. Я в прошлый раз говорил, что нужно переходить в лёгкий вес, но он умолял дать ему бой с Ортегой. Так что вот мы тут, он сделал вес. Но я не думаю, что ему стоит это делать снова. В чём смысл? Ты уже со всеми в дивизионе встретился. У него самая длительная серия побед в истории дивизиона. Мне кажется, что настало время перейти в лёгкий вес. Он уже всего здесь добился. Если он победит в субботу, то его много приятного ждёт в лёгком весе. Он из тех бойцов, которые могут просто прийти и сразу получить титульный бой. Хотя лёгкий вес сейчас в беспорядке, но мы это исправим".

Впрочем, судя по словам Холлоуэя после боя, он и сам не против встречи с "Орлом":

"Хабиб — это ещё один непобеждённый боец, а драться с такими бойцами — это моя тема. Я дарю непобеждённым бойцам их первое поражение. Скорее всего, именно с ним бой наиболее интригующий. У нас должен был состояться поединок. Посмотрим". Что ж, слово — за Хабибом…

Полные результаты UFC 231:

Главные бои:

Макс Холлоуэй победил Брайана Ортегу техническим нокаутом (раунд 4, 5:00)

Валентина Шевченко поб. Йоанну Еджейчик единогласным решением (49-46, 49-46, 49-46)

Гуннар Нельсон поб. Алекса Оливейру — удушение со спины (раунд 2, 4:17)

Хаким Даводу поб. Кайла Бочняка раздельным решением (28-29, 30-27 x2)

Тиаго Сантос поб. Джими Мануву нокаутом (раунд 2, 0:41)

Андеркард: