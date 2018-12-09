Привет со дна. "Уфа" не дала "Краснодару" замахнуться на зимнее чемпионство

Команда Мурада Мусаева имела реальный шанс возглавить турнирную таблицу, однако не справилась с задачей минимум.

"Зенит" уже успел стать чемпионом первого круга, однако на зимнюю паузу вполне мог уйти на втором месте. Если бы питерцы проиграли последний матч перед перерывом, а "Краснодар" набрал три очка, то команды бы поменялись местами в таблице. Однако питерцы могут быть спокойны за своё первое место ещё до начала поединка с "Рубином", потому что краснодарцы со своей задачей не справились.

В матче, где нужно было только побеждать, "Краснодар" пропустил первым: счёт на 14-й минуте открыл люксембуржец из "Уфы" Оливье Тилль. Южан в итоге хватило только на то, чтобы сравнять счёт. Это сделал молодой нападающий Иван Игнатьев на 26-й минуте встречи.

Добыть такую важную победу "Краснодар" так и не сумел. Команда Мусаева сыграла вничью и набрала один балл, даже приблизившись к "Зениту", но у подопечных Сергея Семака есть ещё игра в запасе. "Уфа" осталась в шаге от зоны вылета.

РПЛ, 17-й тур.

"Краснодар" — "Уфа" — 1:1.

Голы: Тилль 14' (0:1), Игнатьев 26' (1:1).

Турнирная таблица: