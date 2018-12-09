"Зенит" стал зимним чемпионом России с отрывом в одно очко

Петербуржцы проиграли последний матч 2018 года, однако это не помешало им остаться на первом месте.

Выходя на матч против "Рубина", "Зенит" уже знал, что останется на первом месте несмотря ни на что. "Краснодар", который имел шанс потеснить петербуржцев, не сумел добиться нужного для себя результата, сыграв вничью с "Уфой". Поэтому команда Сергея Семака могла чувствовать себя относительно спокойно. Однако на деле получилось даже несколько расхлябанно.

"Зенит", вместо того чтобы побеждать и отрываться от "Краснодара", позволил себе потерпеть второе поражение подряд. Причём похоронил надежды питерцев свой же воспитанник: защитник Егор Сорокин, выступающий за "Рубин", забил в этом матче два гола.

Сине-бело-голубые ответили лишь одним голом, забитым с пенальти Леандро Паредесом. 1:2 — "Зенит" проигрывает, но всё равно уходит на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице. Правда, отрыв от "Краснодара" совсем крошечный — лишь одно очко.

РПЛ, 17-й тур.

"Зенит" — "Рубин" — 1:2.

Голы: Сорокин, 7', 50' (0:1, 0:2), Паредес, 59' (1:2).

Турнирная таблица: