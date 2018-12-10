Акинфеев стал самым популярным человеком года в "Яндексе"

Интересно, что в первую десятку попали сразу семь спортсменов. Помимо них в списке также есть Настя Рыбка, президент Хорватии и политик Аман Тулеев.

В "Яндексе" сообщили, на кого пользователи делали наибольшее количество запросов в 2018 году. На первом месте оказался голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, вторым стал боец UFC Хабиб Нурмагомедов, а замкнул тройку лидеров форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба.

Интересно, что также в топ-10 попали фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, футболисты Денис Черышев и Лионель Месси.

Так выглядит первая десятка самых популярных людей уходящего года по версии "Яндекса":

1. Игорь Акинфеев. 2. Хабиб Нурмагомедов. 3. Артём Дзюба. 4. Колинда Грабар-Китарович. 5. Алина Загитова. 6. Настя Рыбка. 7. Евгения Медведева. 8. Денис Черышев. 9. Лионель Месси. 10. Аман Тулеев.