Мохнаткин: Емельяненко? Мне не интересно разделять клетку с россиянами

15 декабря в Екатеринбурге состоится пятый по счёту турнир по смешанным единоборствам амбициозной промоутерской компании из Екатеринбурга Russian Cagefighting Championship (RCC). В главном событии вечера поклонникам ММА организаторы обещали показать в клетке колоритного Александра Емельяненко. Но за несколько недель до боя у Емельяненко-младшего, по официальной информации, случился рецидив старой травмы локтевого сустава и он был вынужден сняться с турнира. Вместо него на поединок против бразильского бойца Франсимара Бароссо выйдет 28-летний чемпион мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин.

Львиную долю своей профессиональной карьеры Мохнаткин провёл в промоутерской компании Fight Nights Global. В промоушене Камила Гаджиева питерский атлет бился 10 раз, отпраздновав успех в битвах с такими именитыми соперниками, как Валентайн Оверим, Фабио Мальдонадо и Деррик Мехмен. "Осечкой" для Михаила стало пятираундовое сражение, на кону которого стоял титул чемпиона FNG. По итогам не самой зрелищной схватки чемпионский пояс достался одноклубнику Мохнаткина — Сергею Павловичу. Впоследствии Михаил заключил соглашение с самым многообещающим промоушеном российских смешанных единоборств — организацией RCC. В дебютном бою в Екатеринбурге он одолел техническим нокаутом известного в России по выступлениям в М-1 бразильца Клебера Раймундо Сильву.

На этот раз противником питерского самбиста станет ещё один боец из Бразилии — Франсимар Бароссо, — имеющий гораздо больше регалий, нежели его соотечественник Клебер Сильва. В лучшей бойцовской организации планеты UFC Бароссо провёл девять поединков, по четыре раза победив и проиграв и один бой сведя вничью. Одним из обидчиков Франсимара стал россиянин Никита Крылов, одолевший бразильца удушающим приёмом во втором раунде. Три поединка Бароссо прошли уже в рамках бойцовской организации PFL, где южноамериканец одержал две досрочные победы и свёл вничью поединок с экс-соперником Виталия Минакова Джошем Коуплендом.

Михаил Мохнаткин рассчитывает в 2019 году пополнить ряды российских бойцов, штурмующих организацию UFC, но для этого ему необходима красивая и уверенная победа над 38-летним бразильцем 15 декабря. Об этом Михаил Мохнаткин рассказал в интервью Лайфу.

— Михаил, в какой форме ты находился, когда тебе поступило предложение выйти на коротком уведомлении против Франсимара Бароссо? К примеру, если у тебя нет конкретной даты боя, насколько усердно ты готовишься в зале?

— Самое главное — не то, в какой форме я находился, а моё эмоциональное состояние, а остальное — ерунда! Чувствую себя хорошо. Бароссо — такой же тяжеловес, как и я, только, как мне кажется, ему сейчас немного сложнее "гонять" вес. Себя же "тяжем" не считаю, мой вес — 104−105 кг, поэтому при желании могу драться и в полутяжёлом весе. Всё зависит от предложения.

— Поделись своим мнением о Бароссо. Он на 10 лет старше тебя, и, на мой взгляд, так же как и ты, является скорее полутяжеловесом. Какие его сильные качества ты бы отметил? Чем он опасен для тебя?

— Бароссо — опытный бразильский боец, бился во многих промоушенах, в том числе было много боёв и в UFC. Он опасен во всех аспектах боя. Надо понимать, что это не топовый боец UFC... Но в то же время он находится на пороге завершения карьеры, думаю, этот фактор придаёт ему определённые силы и некий "пофигизм". Возможно, он будет действовать нестандартно и неординарно, а возможно, и нет. Но мне без разницы! Буду просто делать свою работу.

— Совсем недавно свой дебют в UFC провёл твой обидчик в бою за титул чемпиона Fight Nights Global Сергей Павлович. К сожалению для российских поклонников смешанных единоборств, Павлович уступил Алистеру Овериму. Наблюдал ли ты за этим поединком? На твой взгляд, что послужило причиной поражения Сергея хоть и опытному, но уже возрастному голландцу?

— Да, я смотрел бой Серёжи. Сложно что-то внятное сказать. Непонятно всё как-то прошло. Скорее всего, он "перегорел". Хотя я рассчитывал на то, что он попадёт с рук и нокаутирует Оверима. В любом случае, он ещё очень молодой тяжеловес. Думаю, у него всё впереди. Это вопрос времени!

— Кстати, хотелось бы тебе взять реванш у Павловича?

— Реванш? Нет! Сейчас это никому не интересно!

— Расскажи о своих планах. Ждать ли в 2019 году новостей о твоём подписании контактов с крупными американскими промоушенами — UFC или Bellator? Или тебя пока всё устраивает в России?

— Думаю, да, будут интересные новости в следующем году, но не хочу забегать вперёд. Надо для начала сделать хорошо свою работу 15 декабря в Екатеринбурге.

— Вернёмся к организации RCC. В тяжёлом весе наряду с тобой свои бои успешно проводят Александр Емельяненко и Иван Штырков. Хотелось бы тебе разделить с кем-то из них клетку? Ведь сложно не согласиться, что "междусобойчики" российских бойцов на самом деле очень интересны отечественному зрителю?

— Пока что мне интересно биться с теми, кто меня приведёт в UFC. Об остальном я не задумываюсь! Матчмейкеры UFC всегда просматривают резюме бойца, и им не очень интересно, когда русский боец выигрывал только у русских или бразильцы побеждают бразильцев. Желательно, чтобы в резюме спортсмена были соперники из различных стран. Поэтому на сегодняшний день мне не интересно разделять клетку с российскими бойцами.