Кириченко официально назначен главным тренером "Уфы"

После отставки Сергея Томарова он был временно исполняющим обязанности главного тренера башкортостанской команды.

О назначении российского специалиста Дмитрия Кириченко на пост главного тренера "Уфы" сообщил президент клуба Шамиль Газизов. Его слова приводит официальная страница "Уфы" в "Твиттере". Трудовое соглашение подписано на полтора года.

Шамиль Газизов: Кириченко – главный тренер «Уфы», контракт подписан на полтора года — ФК УФА (@UfaFc) 10 декабря 2018 г.

Напомним, что Кириченко долгое время работал в тренерском штабе "Ростова". Помимо этого он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.