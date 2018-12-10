Кириченко официально назначен главным тренером "Уфы"

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Кириченко официально назначен главным тренером "Уфы"

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев 

После отставки Сергея Томарова он был временно исполняющим обязанности главного тренера башкортостанской команды.

О назначении российского специалиста Дмитрия Кириченко на пост главного тренера "Уфы" сообщил президент клуба Шамиль Газизов. Его слова приводит официальная страница "Уфы" в "Твиттере". Трудовое соглашение подписано на полтора года.

Напомним, что Кириченко долгое время работал в тренерском штабе "Ростова". Помимо этого он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

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