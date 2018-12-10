"Не конец света". Роналду прокомментировал проигрыш в борьбе за "Золотой мяч"

Впервые за 11 лет обладателем престижной премии в области футбола стали не Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые высказался о том, что "Золотой мяч" достался его бывшему партнёру по "Реалу", а не ему или Месси.

— Я заслуживаю получать "Золотой мяч" каждый год. Для этого я всегда много работаю. Но это не значит, что я становлюсь менее счастливым, если не получаю эту награду. Это не конец света, — приводит слова футболиста издание La Gazzetta dello Sport. — Хочу поздравить Луку Модрича, он заслужил это. В следующем году мы снова встретимся там, и я буду делать всё ради этого.

Напомним, что 3 декабря в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча", обладателем которого стал игрок сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич. Роналду по итогам голосования занял второе место.