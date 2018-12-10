Игрок МЮ Лукаку перекачался в зале и теперь сидит на диете

Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года рассказал о причинах спада и отсутствия игровой практики в МЮ.

25-летний форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку считает, что набрал слишком большую мышечную массу перед мундиалем и теперь сидит на диете.

— За лето я набрал несколько килограммов из-за мышечной массы. Это произошло ещё до чемпионата мира, но на турнире в России я чувствовал себя хорошо. В АПЛ же у нас немного другой стиль, где такая мышечная масса мне мешает. Но я уже перестал посещать тренажёрный зал, пью много воды и отказался от мяса. Результат уже есть, — приводит слова Лукаку The Guardian.

Напомним, что Лукаку в составе сборной Бельгии стал бронзовым призёром чемпионата мира, который состоялся этим летом в России.