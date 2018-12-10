"Вильярреал" уволил тренера перед игрой со "Спартаком"

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"Вильярреал" уволил тренера перед игрой со "Спартаком"

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Хавьер Кальеха не удержался на своём посту из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ещё одна команда из группы G Лиги Европы меняет главного тренера. Примеру "Спартака" последовал испанский "Вильярреал". Однако дела у "жёлтой подводной лодки" гораздо хуже, чем у красно-белых. Команда идёт лишь на 17-м месте в чемпионате, в шаге от зоны вылета.

<p>Фото: © <a href="https://www.laliga.es/en/laliga-santander" target="_blank">laliga.es</a></p>

Поэтому руководство приняло решение расстаться с главным тренером Хавьером Кальехой.

При этом в Лиге Европы у "Вильярреала" всё ещё хорошие шансы на выход из группы. Перед последним туром испанцы идут на первом месте, им достаточно сыграть вничью со "Спартаком", чтобы выйти в плей-офф.

<p>Фото: © <a href="https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/standings/" target="_blank">uefa.com</a></p>

Первая встреча этих команд победителя как раз не выявила: игра в Москве закончилась со счётом 3:3. Второй и финальный раунд этого противостояния состоится в четверг, 13 декабря, в Испании.

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