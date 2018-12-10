Загитова: Мы не общаемся с Медведевой

Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова рассказала об отношениях с главной соперницей на Играх в Пхёнчхане Евгенией Медведевой.

Недавно Евгения Медведева тепло отозвалась об Алине, рассказав о её трудолюбии. Однако Загитова на вопрос "почему вы не говорите о Жене?" отреагировала в ином ключе:

— А что я должна говорить? Мы уже с ней всё выяснили на Олимпиаде. Там мы сказали друг другу тёплые слова. А в остальном я не хочу... Это только наше с ней дело, и я не хочу, чтобы все о нём знали.

— Вы с ней общаетесь?

— Нет.

Среди причин отсутствия дружеских отношений олимпийская чемпионка назвала отъезд соперницы и нелюбовь к общению на расстоянии:

— Во-первых, она уехала в Канаду. Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос, почему. Даже сформулировать сложно. Потому что в первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги. С тех пор как она уехала, и она мне не пишет, и я не пишу. Да я в принципе не люблю писать. И разговаривать тоже. Мне даже с родителями иногда разговаривать по телефону просто лень.

Возможна ли дружба при конкуренции в спорте? Наверное, нет. А до конца всё-таки не знаю, — цитирует спортсменку "Р-Спорт".

На прошедшем финале Гран-при Алина Загитова потерпела первое поражение с чемпионата мира 2018 года, став второй и уступив японке Рике Кихире.

Загитова больше не королева. Россиянка уступила японке Кихире в финале Гран-при