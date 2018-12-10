Загитова: Мы не общаемся с Медведевой

Недавно Евгения Медведева тепло отозвалась об Алине, рассказав о её трудолюбии. Однако Загитова на вопрос "почему вы не говорите о Жене?" отреагировала в ином ключе:
— А что я должна говорить? Мы уже с ней всё выяснили на Олимпиаде. Там мы сказали друг другу тёплые слова. А в остальном я не хочу... Это только наше с ней дело, и я не хочу, чтобы все о нём знали.
— Вы с ней общаетесь?
— Нет.
Среди причин отсутствия дружеских отношений олимпийская чемпионка назвала отъезд соперницы и нелюбовь к общению на расстоянии:
— Во-первых, она уехала в Канаду. Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос, почему. Даже сформулировать сложно. Потому что в первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги. С тех пор как она уехала, и она мне не пишет, и я не пишу. Да я в принципе не люблю писать. И разговаривать тоже. Мне даже с родителями иногда разговаривать по телефону просто лень.
Возможна ли дружба при конкуренции в спорте? Наверное, нет. А до конца всё-таки не знаю, — цитирует спортсменку "Р-Спорт".
На прошедшем финале Гран-при Алина Загитова потерпела первое поражение с чемпионата мира 2018 года, став второй и уступив японке Рике Кихире.
Загитова больше не королева. Россиянка уступила японке Кихире в финале Гран-при
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