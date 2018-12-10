В Москве открыли памятник Анатолию Тарасову

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В Москве открыли памятник Анатолию Тарасову

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

На торжественной церемонии открытия приняли участие ветераны хоккея, а также дочь легендарного тренера Татьяна Тарасова.

В Москве перед Ледовым дворцом спорта ЦСКА открыли памятник "отцу русского хоккея" Анатолию Тарасову. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения легенды.

На торжественной церемонии присутствовала его дочь, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Александр Карелин и Михаил Швыдкой.

<p>Фото: © РИА Новости/Владимир Песня</p>

Напомним, что под руководством Тарасова сборная СССР на протяжении девяти лет одерживала победы на всех международных стартах, начиная с чемпионата мира — 1963 и заканчивая Олимпиадой-1972.

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