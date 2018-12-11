Буча в "Спартаке", взлёт "Краснодара" и подвиги Чалова. Итоги первого круга РПЛ

В чемпионате России завершена первая часть — зимняя. Промежуточным чемпионом стал питерский "Зенит", но и "Краснодар" расположился всего в одном очке от сине-бело-голубых. Кроме того, в спину им дышат ЦСКА с бомбардиром Чаловым, многострадальный "Спартак" с новым тренером и действующий чемпион "Локомотив". Лайф рассказывает о главных событиях первой части сезона.

Чемпион круга — "Зенит"

"Зенит" бодро начал сезон, захватив лидерство с первого же тура. В пиковый момент отрыв от второго места достигал семи очков, однако концовка 2018 года питерцам явно не удалась. Три поражения в четырёх последних встречах Российской премьер-лиги, и отрыва как не бывало. "Краснодару" осталось всего одно очко.

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В этом плане для "Зенита" зимняя пауза наступает очень вовремя. Сергей Семак работает с командой всего первый сезон, и ему необходимо привыкнуть к расписанию и темпу топ-клуба. Питерцы выступают ещё и в Лиге Европы, так что важно грамотно распределить силы на вторую часть сезона, чтобы снова не выдохнуться раньше времени.

Взлёт круга — "Краснодар"

Как и после любого расставания, потерявший Фёдора Смолова "Краснодар" изо всех сил старается показать, что у него и так всё отлично. Настолько старается, что выдал лучший старт сезона за всю историю выступлений в Российской премьер-лиге. Команде Мурада Мусаева до "Зенита" рукой подать.

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В "Краснодаре" заново открылся Ари, заиграл Классон, а также здорово помогают молодые Игнатьев и Сулейманов. Если "быки" не растеряют настрой до конца сезона, то, возможно, чемпионом России впервые за 10 лет может стать команда не из Москвы или Питера.

Бомбардир круга — Фёдор Чалов

Пока Фёдор Смолов пытался обрести себя в "Локомотиве", а Артём Дзюба купался в лучах славы после чемпионата мира, главным российским нападающим стал Фёдор Чалов. Юный армеец — теперь железобетонный игрок основы ЦСКА, ему доверяют, на него играют, он оправдывает доверие. В первом круге у форварда девять голов — больше, чем у кого-либо.

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Однако клубных успехов Чалова всё никак не хватает, чтобы закрепиться в сборной. Причём как во взрослой, так и в молодёжной. Но его время ещё придёт.

Скандал круга — "Спартак"

Если убрать за скобки историю с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которая к футболу имеет слабое отношение, то главный скандал первой части произошёл, конечно, в московском "Спартаке". Лайки, отстранения, отставки, объяснения — описывать эти события без рифмы уже моветон.

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В итоге клуб будто бы затаил обиду на Массимо Карреру, а сам итальянец — на "Спартак". Его сначала заменил мастер огненных речей Рауль Рианчо, а теперь у руля встал интеллигентный Олег Кононов. На результатах всё это не особенно сказалось: команда всё ещё где-то недалеко от лидеров.

Открытие круга — "Оренбург"

Пока красноярский "Енисей" страдает на последнем месте без шансов выбраться из зоны вылета, ещё один клуб, пополнивший Премьер-лигу в этом сезоне, показывает весьма неплохие результаты. В самом начале чемпионата команда Владимира Федотова даже шла в тройке лидеров. Сейчас "Оренбург" спустился чуть ниже, но по потерянным очкам всё ещё находится вплотную к зоне еврокубков.

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"Оренбург" явно способен в этом сезоне ещё потрепать нервы записным фаворитам. Команда на выезде смотрится ещё более дерзкой, чем дома (12 забитых голов в гостях и лишь 5 на своём поле), так что против неё точно будет непросто любому сопернику. Чемпион уже это ощутил.

Миротворцы круга — "Рубин"

Казанский клуб стал самым миролюбивым коллективом первой части сезона. "Рубин" сыграл вничью целых 10 раз, при этом и поражений у команды Курбана Бердыева меньше всех — лишь два. Если бы не финансовые проблемы, из-за которых татарстанский клуб остался без еврокубков, всё было бы совсем прекрасно.

Холод круга — "Енисей"

Минус 17 — это не только разница забитых и пропущенных голов красноярской команды в чемпионате России, но и температура в городе, при которой "Енисею" пришлось играть против "Ахмата". Поскольку официальный термометр РПЛ показал, что было теплее (–13,9), матч отменён не был. Однако футболистам от этого проще не стало. Некоторые даже позволили себе немного нарушить регламент и надеть шапки — в повязках было слишком холодно.

Однако смысла в морозном матче оказалось мало: никто из его участников победы добиться так и не смог. "Ахмат" и "Енисей" завершили поединок вничью — 1:1.

Стена круга — ЦСКА

Заново собранная армейская машина сильна не только в атаке: по количеству пропущенных голов ЦСКА — лучший клуб лиги. Бразилец Родриго Бекао стал не только героем мемов, но и новым столпом обороны красно-синих. После ухода братьев Березуцких и Сергея Игнашевича любому было бы непросто стать их достойным преемником, но Бекао пока вроде справляется.

Рядом с ним себя обретает исландец Хёрдур Магнуссон. И если с началом атак дальними передачами всё вроде неплохо, то вот с защитой иногда возникают проблемы, приводящие даже к удалениям. Однако это дело наживное.

Борьба круга — "Анжи"

Не только на футбольном поле приходится бороться за выживание махачкалинскому "Анжи". Клуб в буквальном смысле находится на грани исчезновения и рискует сняться с чемпионата из-за финансовых проблем. Однако пока дагестанцы ещё на плаву. Лига пошла навстречу и выплатила клубу средства от продажи телеправ на несколько месяцев вперёд, чтобы помочь ему сохранить существование.

Стараются и сами футболисты: они героически победили "Динамо" и "Зенит", что определённо придало психологических сил для борьбы во второй части сезона.