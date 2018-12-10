ЦСКА прибыл в Мадрид в составе 18 игроков на матч ЛЧ

Московский ЦСКА прибыл в испанскую столицу, чтобы начать подготовку к игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".
Виктор Гончаренко взял с собой 18 футболистов: Игоря Акинфеева, Илью Помазуна, Марио Фернандеса, Кирилла Набабкина, Никиту Чернова, Родриго Бекао, Хёрдура Магнуссона, Георгия Щенникова, Яку Бийола, Николу Влашича, Арнора Сигурдссона, Ивана Облякова, Константина Кучаева, Кристияна Бистровича, Тимура Жамалетдинова, Фёдора Чалова, Такуму Нисимуру и Абеля Эрнандеса.
Мы в Мадриде! Здесь существенно теплее, чем в Москве ☀️ #РеалЦСКА pic.twitter.com/gXP0Kvfla4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 декабря 2018 г.
Сам матч состоится в среду, 12 декабря. Начнётся противостояние на "Сантьяго Бернабеу" в 20:55 по московскому времени.
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