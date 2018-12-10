Суд отправил Кержакова с женой к наркологу

Процесс по делу о расторжении брака, взысканию алиментов и месту жительства ребёнка с участием Александра и Миланы Кержаковых приостановлен для проведения медицинской экспертизы по решению суда.

В ходе рассмотрения исковых заявлений экс-футболиста и его бывшей супруги Миланы о разводе Петроградский суд Санкт-Петербурга постановил провести судебную экспертизу с участием нарколога, сообщает Объединённая пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга.

Ходатайство о проведении экспертизы подали представители Кержакова.

— Петроградский районный суд Санкт-Петербурга по результатам сегодняшнего судебного заседания по рассмотрению исковых заявлений Миланы Кержаковой и Александра Кержакова друг к другу о расторжении брака, о взыскании алиментов, об определении места жительства ребёнка вынес определение о проведении комплексной судебной экспертизы с участием эксперта-нарколога Кержакову и Кержаковой.

Эксперты должны ответить на семь вопросов, в том числе страдают ли оба наркоманией, каково актуальное эмоциональное состояние обоих, каково действительное отношение и привязанность обоих родителей к ребёнку, какова мотивация требований каждого о проживании ребёнка с каждым из них, говорится в официальном телеграм-канале пресс-службы судов.

Ранее девушка призналась, что лечилась от наркозависимости, а также призналась, что собирается отсудить ребёнка у одного из лучших бомбардиров в российском футболе с помощью судебных приставов. Суд уже определил, что во время бракоразводного процесса сын будет жить с матерью.