"Изучили творчество". ФК "КАМАЗ" предложил Бузовой стать его спонсором

На официальном Yotube-канале клуба из Набережных Челнов записали видеообращение к популярной телеведущей.

Футбольный клуб "КАМАЗ" предложил звезде "Инстаграма" Ольге Бузовой стать его спонсором. В своих социальных сетях он даже опубликовал видеозапись.

— Мы внимательно изучили ваше творчество, социальные сети и концертную деятельность. По итогам нескольких месяцев обсуждений мы пришли к выводу, что вы бы могли стать спонсором нашего клуба. У "КАМАЗа" большая история, развитая инфраструктура и внушительная армия болельщиков. Совместно с вами мы могли бы добиться больших успехов, — говорится в обращении к Бузовой.

В случае если Ольга согласится стать спонсором клуба, ей обещают подарить КамАЗ белого цвета, который уже готов и даже упакован.

Телеведущая пока никак не отреагировала на это.