Хоккеист погиб во время матча Ночной лиги

44-летний хоккеист команды "Ястребы" Алексей Захаров скончался во время матча с клубом ПКС в Перми, сообщает издание "Местное время".

— Лёша ушёл от нас трагично, ему стало плохо на игре "Ястребы" — ПКС уже в третьем периоде, после игры он смог сам дойти до раздевалки, частично разделся и прилёг, потому что стало хуже. Больше, к сожалению, Алексей не встал. Две бригады скорой помощи больше часа бились за его жизнь, но тщетно, — рассказали игроки команды.

Ночная хоккейная лига — любительские соревнования, проводимые с 2011 года, в матчах принимают участие ветераны отечественного хоккея.