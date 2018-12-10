Уходим зимовать. "Ахмат" закрыл первую часть сезона РПЛ победой над "Арсеналом"

Грозненцы выиграли с минимальным счётом 1:0 и ушли на перерыв после 17 туров чемпионата России восьмыми.

С первых минут хозяева устроили штурм ворот яркой тульской команды и на исходе тайма всё-таки буквально запихнули мяч в ворота. Бразилец Раванелли первым успел на добивание и отличился ударом из вратарской.

Преимущество сохранилось у грозненцев и после перерыва: "Арсенал" после четырёх голов "Зениту" в Чечне смог почему-то лишь однажды попасть в створ. Зато "Ахмат" палил со всех позиций и, если бы поточнее был Мбенг и Бериша или послабее был бы вратарь Левашов, интрига бы была убита ещё задолго до финального свистка.

Гораздо интереснее было противостояние команд в грубости. Знакомый Грозному судья Вилков поставил аж 12 жёлтых карточек, в этом компоненте зафиксировав ничью.

"Ахмат" после смены тренера и возвращения Рашида Рахимова завершает 17 туров сезона на восьмом месте недалеко от еврозоны. "Арсенал" очень нестабилен и теперь всего лишь одиннадцатый — в трёх очках от зоны вылета. Впрочем, плотность в середине таблицы сейчас такова, что, к примеру, шестое и двенадцатое место разделяют также всего три балла. Но разрешится турнирная ситуация только в мае, а ближайший матч Премьер-лиги состоится 3 марта.

Чемпионат России. 17-й тур

"Ахмат" — "Арсенал" — 1:0 (0:0)

Гол: Раванелли, 34

Турнирное положение после 17 туров