Минаков: Драться с Фёдором Емельяненко я не стану

Наступающий 2019 год поклонники смешанных единоборств в России ждут с особым интересом. 26 января в Калифорнии легендарный Фёдор Емельяненко отдаст все силы, чтобы стать чемпионом организации Bellator, а спустя три недели непобеждённый на профессиональной арене Виталий Минаков (21-0-0) проведёт претендентский поединок с Чейком Конго (29-10-2). В случае успеха обоих россиян турнирная сетка сведёт их между собой. Но… боя между Фёдором Емельяненко и Виталием Минаковым мы не увидим. В этом уверен сам Минаков. Об этом, а также о контракте с Bellator, интересе со стороны UFC, опасности Сергея Харитонова, дебюте Сергея Павловича в "восьмиугольнике" и возможности вновь подраться в России многократный чемпион мира по самбо из Брянска рассказал в интервью Лайфу.

— Виталий, спустя более чем четыре года ты возвращаешься в организацию Bellator, в которой был чемпионом. Ты по-прежнему непобеждённый и наверняка рассчитываешь вернуть себе титул. 16 февраля твоим соперником станет Чейк Конго, которого ты однажды уже побеждал в США. Твоё мнение о Конго 2014 года и Конго наших дней? Мог ли он за этот срок, несмотря на возраст, стать сильнее?

— Да, уже четыре года я не выступал в организации Bellator, и как раз таки моим последним боем в этом промоушене стала встреча с Чейком Конго. Стал ли он сильнее или слабее за эти годы? Судя по его результатам, он определённо не стал слабее. Если я не ошибаюсь, Конго после меня проиграл только один раз и выиграл девять боев! Поэтому наш бой и назначен претендентским. Конго по-прежнему опасен и точно не стал хуже. Я сейчас просматриваю его последние поединки, изучаю и признаю, что он очень достойно выглядит. Я считаю Чейка серьёзным соперником.

— Уже не секрет, что в случае победы ты встретишься с победителем Гран-при, который определится в бою между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером. На кого ты ставишь в этом поединке, кто фаворит?

— Да, наш бой с Конго официально является претендентским — и совсем скоро, 16 февраля, определится, кто из нас будет драться за пояс. И к этому времени мы уже будем знать, кто чемпион. Бой Фёдора против Бейдера — очень интересное противостояние. И это не просто финал Гран-при, а бой за пояс, титульный поединок. Кому бы я отдал предпочтение? Это бои смешанного стиля, это довольно жёсткий и контактный вид спорта, в котором сложно делать какие-то прогнозы, поэтому я воздержусь от них. Но, конечно же, буду болеть за Емельяненко.

— Бой против Фёдора... Ты уже думал об этом?

— Я прекрасно понимаю, что в случае своей победы и победы Фёдора сетка нас сведёт. Потенциально этот бой уже рассматривается. Но для себя я совершенно чётко понимаю, что драться с Фёдором не стану. Думаю, и Фёдор со мной не станет. По крайней мере, мне этот бой точно не нужен. И не подумайте, что я не уверен в своих силах… Я с большим уважением отношусь к Фёдору и не вижу необходимости выходить против него в клетку. Емельяненко — это человек, который мотивировал тысячи людей по всему миру заниматься спортом, выступать. В том числе и меня! Да, многие фанаты ММА, специалисты сейчас обсуждают этот возможный поединок, но для себя я решил: этого боя точно не будет!

— В тяжёлом весе Bellator "скрытой угрозой" можно назвать Сергея Харитонова. Как оцениваешь его шансы против Мэтта Митриона? Победа над американцем может его сделать следующим претендентом?

— Бой Сергея Харитонова против Мэтта Митриона — очень интересное сражение. Два больших и сильных парня. Я не считаю Сергея "скрытой угрозой", он прямая и явная угроза. В последние пару лет мы видели разного Сергея Харитонова. Видели его и "растренированного", и в хорошей форме. Нельзя говорить, что спортсмен постарел, что он уже не тот. Это всё глупости полнейшие! Вопрос только в мотивации.

Когда Харитонов дрался в России, мы видели его не совсем в хорошей форме, но это не показатель того, что он "уже не тот". Опыт никуда не денешь. Уходят только кондиции. А восстановить их — дело времени и желания. Видимо, бои в России не сильно его мотивировали, но поединок с Митрионом — это хорошая мотивация. Мы увидели уже совсем другого Сергея в бою с Роем Нельсоном, а в схватке с Мэттом он будет в ещё лучшей форме. Поэтому Сергей очень опасен в тяжёлом весе организации Bellator. У него очень мощный удар, и, в какой бы он форме ни был, об этом нельзя забывать.

— Тяжёлый дивизион Bellator собрал довольно именитых бойцов, но всё же хотелось бы тебе однажды выступить в UFC? Является ли это для тебя целью?

— Сейчас это даже не обсуждается. Я много раз говорил, что, пока есть контракт с Bellator, это нереально. Но на сегодняшний день мне хотя бы понятно, когда этот контракт с Bellator закончится. И если бог даст — я сохраню своё спортивное здоровье к этому времени, то всё реально. Я знаю, что в UFC во мне заинтересованы, вопрос только в завершении контракта с Bellator. Но нынешний контракт меня полностью устраивает. Посмотрим, что будет через два года.

Попасть в UFC не является для меня целью. Моя цель — получать хорошие, высокооплачиваемые бои. Если бы мне сейчас было 20 лет… Когда я был молод, я всегда выступал за идею, мне было интересно реализовывать какие-то свои мечты, а сейчас у меня довольно зрелый для спорта возраст… Конечно, мне хочется драться с сильнейшими, хочется драться за хорошие деньги. Но в какой это происходит организации — это уже не имеет значения. Если по истечении нынешнего контракта в Bellator предложат мне серьёзные условия, я останусь. Так же, как и готов буду принять серьёзное предложение и от UFC.

— Совсем недавно грозный российский проспект Сергей Павлович, к сожалению, проиграл в своём дебюте в UFC. На твой взгляд, что послужило причиной такого выступления Сергея? Дело в силе Алистера Оверима?

— Я считаю, Сергей упустил очень хороший шанс. То, что ему дали в соперники Алистера Оверима, ни в коем случае не говорит о том, что его сразу же хотели стереть в пыль, бросить под молотки. Напротив, в нём видели будущую звезду UFC. Сейчас UFC определённо нуждается в русском чемпионе. Они вышли на наш рынок, вышли на Россию, и им нужен чемпион. К сожалению, Сергей не реализовал и десятой части от того, что он умеет, и того, что должен был сделать. Почему так произошло? Думаю, лучше Сергей сам это прокомментирует. Я его давно не видел. Мне кажется, Сергей не был готов к этому бою. И физически, и, наверное, психологически. Я не знаю, где и с кем он готовился, но в тот день в его углу я видел только одного тренера… Он очень сильный парень, с большим потенциалом. Я думаю, Сергей себя ещё проявит.

— В последние четыре года, несмотря на контракт с Bellator, ты выступал в организации Fight Nights Global. Будут ли и в будущем — к примеру, в 2019 году — выступления в России или ты сконцентрирован сейчас только на Bellator?

— Насколько я знаю, по условиям контракта с Bellator это не подразумевается. Но если в ближайшем будущем президент организации Скотт Кокер допустит такую возможность, то я её использую! Но это маловероятно…