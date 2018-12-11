Как дома. "Локомотив" устроил картонному Хёведесу экскурсию по Гельзенкирхену

Копия защитника московского клуба побывала в различных местах "боевой славы" своего прототипа.

Московский "Локомотив" готовится к последнему матчу группового этапа Лиги чемпионов. В шестом матче железнодорожникам предстоит встретиться с немецким клубом "Шальке 04". Поскольку за красно-зелёных выступает защитник Бенедикт Хёведес, который большую часть карьеры провёл именно в Гельзенкирхене, "Локо" решил это обыграть. Москвичи сделали картонную копию чемпиона мира и принялись водить её по городу.

В аэропорту картонный Хёведес познакомился со своим прототипом.

Look whom we spotted in the airport



This fella on the left will be our city-guide in Gelsenkirchen, stay tuned #UCL pic.twitter.com/1gcOEJDdV8 — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 9 декабря 2018 г.

Затем спустился в метро.

Höwedes sends you ‘Guten Morgen’ from Messe Ost Station, as we’re trying to get to Gelsenkirchen from Essen #UCL pic.twitter.com/Rn5viL3vsP — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 10 декабря 2018 г.

Заглянул на угольную шахту.

И добрался до стадиона, где реальному Хёведесу предстоит сыграть против "Шальке" сегодня вечером.

Пресс-конференцию без него тоже начинать не стали.

Через несколько минут подключайтесь к прямой трансляции пресс-конференции Юрия Сёмина и одного из игроков из Германии в https://t.co/MPeYRWXBZ6 #UCL pic.twitter.com/b1tZG1FI7n — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 10 декабря 2018 г.

Хёведес перебрался в "Локо" минувшим летом. До этого он с 2007 года с короткими перерывами играл за "Шальке". А в академию клуба попал и вовсе в 2001 году. Тренируясь на родном стадионе в футболке уже другого клуба, защитник отметил, что чувствует себя как дома.

— Странно будет выходить на поле не за команду хозяев. Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке в другую раздевалку перед игрой! Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет идти в противоположную сторону! Чувства, несомненно, будут странными. Любопытно, как я справлюсь с эмоциями. Буду волноваться. Но будет и приятное ожидание встречи со старыми партнёрами и болельщиками, которые были с клубом всё это время, остаются с ним и по-прежнему меня ценят. Надеюсь на это. Думаю, день будет необычный, — рассказал Хёведес.

Матч "Шальке" и "Локомотива" важен только для москвичей. Немцы уже гарантировали себе выход в плей-офф со второго места, железнодорожникам же нужно побеждать, чтобы надеяться на третье место, дающее право играть в Лиге Европы.