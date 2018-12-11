Как дома. "Локомотив" устроил картонному Хёведесу экскурсию по Гельзенкирхену

Читайте также

Как дома. "Локомотив" устроил картонному Хёведесу экскурсию по Гельзенкирхену

253

Фото:© Twitter/FC Lokomotiv Moscow

Копия защитника московского клуба побывала в различных местах "боевой славы" своего прототипа.

Московский "Локомотив" готовится к последнему матчу группового этапа Лиги чемпионов. В шестом матче железнодорожникам предстоит встретиться с немецким клубом "Шальке 04". Поскольку за красно-зелёных выступает защитник Бенедикт Хёведес, который большую часть карьеры провёл именно в Гельзенкирхене, "Локо" решил это обыграть. Москвичи сделали картонную копию чемпиона мира и принялись водить её по городу.

В аэропорту картонный Хёведес познакомился со своим прототипом.

Затем спустился в метро.

Заглянул на угольную шахту.

И добрался до стадиона, где реальному Хёведесу предстоит сыграть против "Шальке" сегодня вечером.

Пресс-конференцию без него тоже начинать не стали.

Хёведес перебрался в "Локо" минувшим летом. До этого он с 2007 года с короткими перерывами играл за "Шальке". А в академию клуба попал и вовсе в 2001 году. Тренируясь на родном стадионе в футболке уже другого клуба, защитник отметил, что чувствует себя как дома.

Странно будет выходить на поле не за команду хозяев. Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке в другую раздевалку перед игрой! Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет идти в противоположную сторону! Чувства, несомненно, будут странными. Любопытно, как я справлюсь с эмоциями. Буду волноваться. Но будет и приятное ожидание встречи со старыми партнёрами и болельщиками, которые были с клубом всё это время, остаются с ним и по-прежнему меня ценят. Надеюсь на это. Думаю, день будет необычный, — рассказал Хёведес.

Матч "Шальке" и "Локомотива" важен только для москвичей. Немцы уже гарантировали себе выход в плей-офф со второго места, железнодорожникам же нужно побеждать, чтобы надеяться на третье место, дающее право играть в Лиге Европы.

<p>Фото: © <a href="https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/standings/" target="_blank">uefa.com</a></p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×