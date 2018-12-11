"Зенит" разрешил Дзюбе уйти в отпуск досрочно

30-летний нападающий продолжает восстанавливаться после травмы и в связи с этим не сможет помочь своему клубу.

В Сети появились фотографии игрока "Зенита" Артёма Дзюбы, который улетает в отпуск вместе с семьёй, когда у клуба ещё один матч впереди.

Публикация от Dzyuba Artem (@dzyuba.lion) 10 Дек 2018 в 11:12 PST

Как оказалось, Артём Дзюба не полетит с командой в Прагу на матч Лиги Европы из-за травмы, которая помешала ему сыграть в матче с "Рубином". В связи с этим тренерский штаб сине-бело-голубых разрешил капитану сборной уйти в отпуск досрочно. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на представителя пресс-службы "Зенита".

Напомним, что заключительный матч этого года "Зенит" проведёт с пражской "Славией". Встреча состоится в рамках 6-го тура Лиги Европы 13 декабря. Команда Семака уже досрочно вышла в плей-офф турнира.