"Зенит" разрешил Дзюбе уйти в отпуск досрочно

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"Зенит" разрешил Дзюбе уйти в отпуск досрочно

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

30-летний нападающий продолжает восстанавливаться после травмы и в связи с этим не сможет помочь своему клубу.

В Сети появились фотографии игрока "Зенита" Артёма Дзюбы, который улетает в отпуск вместе с семьёй, когда у клуба ещё один матч впереди.

Как оказалось, Артём Дзюба не полетит с командой в Прагу на матч Лиги Европы из-за травмы, которая помешала ему сыграть в матче с "Рубином". В связи с этим тренерский штаб сине-бело-голубых разрешил капитану сборной уйти в отпуск досрочно. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на представителя пресс-службы "Зенита".

Напомним, что заключительный матч этого года "Зенит" проведёт с пражской "Славией". Встреча состоится в рамках 6-го тура Лиги Европы 13 декабря. Команда Семака уже досрочно вышла в плей-офф турнира.

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