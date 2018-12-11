Сироткин вернулся за руль, но уже не в "Формуле-1"

Экс-пилот команды Williams проведёт тесты в рамках серии DTM по приглашению Audi.

По итогам сезона "Формулы-1" Сергея Сироткина в голосовании на Sky Sports признали гонщиком года, но это не помогло ему сохранить место в команде Williams. Теперь российский гонщик ищет варианты продолжения карьеры. Один из них — серия DTM. Сироткина пригласили провести предсезонные тесты, он сядет за руль Audi.

Пилот программы SMP Racing @sirotkin_sergey в среду примет участие в тестах DTM в испанском Хересе по приглашению команды Audi.

Подробнее: https://t.co/HBoq6hYXnI

-

The #SMPRacing driver @sirotkin_sergey will take part in #DTM tests at the invitation of the Audi in Jerez, Spain. pic.twitter.com/7f9SctwFgm — SMP Racing (@SMP_Racing) 11 декабря 2018 г.

Пилот SMP Racing поблагодарил всех причастных за возможность протестировать машину.

— Рад вернуться на трассу в Херес, на которой выступал в молодёжных сериях и на тестах "Формулы-1"! На этот раз за рулём машины DTM, которую давно хотел попробовать! Спасибо W Racing Team и команде Audi за эту возможность! — написал Сироткин.

Тесты пройдут с 10 по 12 декабря. Впоследствии будет принято решение о том, где Сироткин продолжит карьеру.

"Я ещё не закончил". Почему Сироткину не нашлось места в "Формуле-1"?