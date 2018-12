Сироткин вернулся за руль, но уже не в "Формуле-1"

Пилот программы SMP Racing @sirotkin_sergey в среду примет участие в тестах DTM в испанском Хересе по приглашению команды Audi.

Подробнее: https://t.co/HBoq6hYXnI

-

The #SMPRacing driver @sirotkin_sergey will take part in #DTM tests at the invitation of the Audi in Jerez, Spain. pic.twitter.com/7f9SctwFgm