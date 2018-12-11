Главный тренер "Реала": Мы достигли баланса перед игрой с ЦСКА

Сантьяго Солари перед матчем с российским клубом в Лиге чемпионов рассказал о целях его команды.

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари принял участие в пресс-конференции перед игрой с московским ЦСКА в Лиге чемпионов.

— Я был бы рад выиграть и Ла лигу, и Лигу чемпионов, и клубный чемпионат мира. Мы участвуем во всех этих турнирах и готовы бороться за золото, — приводит слова Солари пресс-служба "Реала". — В настоящий момент мы достигли баланса и концентрируемся на каждой игре. Особенно на предстоящей встрече с ЦСКА.

Напомним, что матч "Реал" — ЦСКА состоится завтра, 12 декабря, в Мадриде и начнётся в 20:55 по московскому времени. Первая встреча, которая состоялась в "Лужниках", завершилась победой армейцев (1:0).