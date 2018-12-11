"Похожий на меня". Акинфеев рассказал, кто может сыграть его в кино

Российский вратарь хочет, чтобы в фильме про него было побольше комедийных моментов.

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как, по его мнению, выглядит идеальный фильм про него. Голкипер даже определился с подходящей кандидатурой исполнителя главной роли.

— Меня мог бы сыграть тот актёр, который похож на меня. Желательно, чтобы это была комедия, я их очень люблю. В жизни у нас мало веселья. Все грустные. Хочется, чтобы люди раскрепостились, стали добрее, улыбались друг другу. Какой актёр? Пускай будет Том Круз, — заявил Акинфеев в интервью официальному сайту УЕФА.

На самом деле сходство между Акинфеевым и Крузом небольшое. Игорю 32 года, а Тому — 56, к тому же американец на 16 сантиметров ниже россиянина. Однако кое-что оба умеют делать отлично: выполнять сложнейшие трюки.

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Российскому вратарю нужно сотворить очередное чудо завтра в матче Лиги чемпионов. Для борьбы за третье место в группе ЦСКА необходимо побеждать "Реал" на выезде.