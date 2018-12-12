Сауна и убийство крыс. На что тратили наши футбольные клубы в 2018-м

Первая часть чемпионата России по футболу завершилась, и в стране наступает футбольное затишье. Лайф изучил по открытым источникам, что закупали клубы Премьер-лиги в прошедшие месяцы.

Перед чемпионатом мира Лайф уже рассказывал об интересных госзакупках в ходе подготовки к турниру. Тогда в Волгограде боролись с саранчой и мошкой, в Самаре в спешном порядке прокладывали трамвайные пути, а только за анализ стоимости наших стадионов готовы были заплатить 17,7 млн рублей.

Борьба с мошкой за 4 млн рублей и Wi-Fi за 12. Как тратится Россия перед ЧМ-2018

Теперь пришло время посмотреть, на что уходят деньги российских футбольных клубов в нынешнем чемпионате, — помимо известных всем трансферов. Поскольку большинство клубов в России остаётся так или иначе в собственности или финансовой зависимости от государства в лице региональных администраций, некоторые их заказы отражаются на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Масштабы, конечно, не уровня ЧМ-2018, но незамеченным остаётся много интересного.

Сауна для "Ростова"...

В августе "Ростов" сделал для себя новую сауну — за 500 тысяч рублей. Судя по адресу, комната появилась на базе клуба, стадионе "Олимп-2".

... и фрукты, овощи и морепродукты

Каждые несколько месяцев "Ростов" также производит закупку фруктов, овощей, рыбы и морепродуктов, а также бакалеи — каждое из четырёх наименований стоило в октябре 470 тысяч рублей. Из интересных продуктов ростовчане выбрали голубику по цене 1080 рублей за килограмм, много шоколада и даже устричный соус.

Вот как выглядел заказ по фруктам.

Борьба с грызунами в исполнении "Рубина"

У казанцев проблемы другие. На 2019 год они запланировали борьбу с насекомыми и грызунами. Проведение дезинсекционных и дератизационных работ для нужд клуба обойдётся всего в 209 тысяч рублей. Дератизация — это как раз и есть уничтожение различных грызунов: мышей, полёвок и крыс.

Ну и поесть в "Рубине" тоже любят. Обошлось без голубики, которой в Казани предпочли королевские финики, причём они "не должны прилипать к рукам, но не должны быть пересушенными". Также игроки активно поедают кедровые орехи, бруснику, клюкву, черешню, облепиху и чернику с "кисловато-сладким, слегка вяжущим вкусом". Обошлись гастрономические удовольствия почти в 1 миллион рублей, закупались на четыре месяца вперёд.

Ну а Курбан Бердыев, кажется, хочет передавать свои знания следующим поколениям и серьёзно организовать образовательную работу в клубе. "Рубин" в этом году летом закупал учебники, а несколько дней назад подписал контракт на поставку образовательных услуг от Академии тренерского мастерства РФС на сумму 350 тысяч рублей.

Скаутские системы для "Крыльев Советов"

Судя по всему, тренер самарцев Андрей Тихонов, который вывел команду в Премьер-лигу, был большим сторонником изучения действий футболистов по различным электронным системам. Понятно, что так или иначе информацию собирают все тренеры, но при Тихонове клуб практически ежемесячно тратил около 800 тысяч рублей на такую базу данных.

Последняя закупка состоялась 2 октября, а уже 5-го Тихонов покинул клуб. После этого к системам "Технико-тактические действия. Футбол", "Перемещение игроков. Фитнес" и "Скаут" не возвращались. Хотя доступ ещё к одной — итальянской WyScout с видеоанализом действий игроков — появится в начале 2019 года. Три аккаунта на полгода стоили 7459 евро.

Зато штаб Миодрага Божовича утепляется перед зимой. В декабре был объявлен конкурс на поставку экипировки для тренеров на сумму 1 млн рублей. Черногорцу и его штабу понадобились поло, жилеты, парадные костюмы и 240 мячей, из которых почти половина по вполне себе дворовым расценкам — 1790 рублей. Всё по скидке.

"Динамо" разрабатывает сайты и 3D-модели

Основные расходы "Динамо" и его спонсоров связаны сейчас с доработкой арены, которая всё никак не сдаётся в эксплуатацию.

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На стадионе "Арсенала" оборудовали за 1,6 млн пункт управления для органов внутренних дел. Но важно отметить, что это деньги не футбольного клуба, а местного муниципального учреждения.

Ну и несколько цифр для понимания регулярных трат российских футбольных клубов на матчи. Приведём их на примере "Ростова", так как деятельность именно этого клуба наиболее полно отражена на сайте госзакупок.

Размещение и питание основного состава "Ростова" в гостинице Hilton Garden Inn в Краснодаре на день для 45 человек стоило 660 тысяч рублей (почти 15 тысяч на брата).

Затем команда улетела в Ростов-на-Дону, а через два дня полетела в Самару на матч против "Крыльев Советов". Три авиаперелёта: Краснодар — Ростов-на-Дону (05.12.2018), Ростов-на-Дону — Самара (07.12.2018) и Самара — Ростов-на-Дону (08.12.2018) обошлись в 5,125 млн рублей.

Кейтеринг в зоне VIP и зоне так называемых скайбоксов (корпоративные ложи) на матче с ЦСКА стоил 1,8 млн рублей. Для скайбоксов, к примеру, общая сумма складывается из расчёта 2200 рублей на одного болельщика, VIP-персон оценивают скромнее — 1000 рублей на человека.

Ещё одна важная статья расходов — безопасность и работа контролёров. На матче с "Зенитом" в Кубке России она забрала у клубного бюджета аж 2,7 млн рублей, при том что ЦСКА и "Динамо" оценили её только в 450 тысяч рублей. Видимо, петербургских фанатов считают более опасными.

Около 1,3 млн рублей в среднем было потрачено на бесплатную перевозку болельщиков при проведении больших матчей — например, с "Зенитом". А на гостевую игру с "Краснодаром" ростовчане и вовсе за 1,33 млн рублей организовали электричку до соседнего города. Соседний — это по меркам России 300 километров.

Словом, пока большинству клубов Российской премьер-лиги (да простит "Анжи") есть на что жить. Денег на трансферы действительно стало меньше, но на голубику и финики вполне хватает. Да и по плотности и интриге нынешний чемпионат точно не уступает предыдущим. А значит — после зимнего перерыва, наевшись фруктов, игроки российских клубов должны устроить настоящую чемпионскую гонку и битву за еврокубки.

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