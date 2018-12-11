МЮ, держись! Черышев попал в заявку "Валенсии" на Лигу чемпионов

Российский полузащитник долгое время не играл из-за травмы, которую получил ещё в октябре.

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев полностью восстановился от своего повреждения и готов снова помогать команде. Он уже принял участие в матчах Кубка и чемпионата страны, теперь "летучие мыши" включили россиянина и в заявку на Лигу чемпионов.

Черышев может выйти на поле в игре против "Манчестер Юнайтед", однако она уже не будет носить определяющего характера для "Валенсии". Англичане уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов, испанцы вышли в Лигу Европы. Единственное изменение, которое возможно в этой группе: если МЮ победит "Валенсию", а "Ювентус" не обыграет "Янг Бойз", то именно команда Жозе Моуринью займёт итоговое первое место в группе.