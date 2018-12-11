"Локомотив" разгромил "Шальке" в Юношеской лиге УЕФА

Благодаря этой победе молодые железнодорожники заняли второе место в своей группе и вышли в плей-офф турнира.

Московский "Локомотив" обыграл "Шальке 04" со счётом 4:1 в матче 6-го тура группового этапа Юношеский лиги УЕФА. Голы на свой счёт у красно-зелёных записали Алексей Миронов, Николай Поярков, Владислав Карапузов и Тимур Сулейманов. Автором единственного мяча у "Шальке" стал Мунир Меркан.

Благодаря этой победе "Локо" гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Отметим, что основная команда свой матч в Лиге чемпионов проведёт также сегодня. Встреча начнётся в 20:55 по московскому времени.