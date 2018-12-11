"Локомотив" разгромил "Шальке" в Юношеской лиге УЕФА

Московский "Локомотив" обыграл "Шальке 04" со счётом 4:1 в матче 6-го тура группового этапа Юношеский лиги УЕФА. Голы на свой счёт у красно-зелёных записали Алексей Миронов, Николай Поярков, Владислав Карапузов и Тимур Сулейманов. Автором единственного мяча у "Шальке" стал Мунир Меркан.
Благодаря этой победе "Локо" гарантировал себе выход в плей-офф турнира.
ЭТО. ПРОСТО. КОСМОС.— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 11 декабря 2018 г.
МЫ В 1/16 Юношеской Лиги УЕФА!!! #UYL #S04LMFC pic.twitter.com/xTitQoPMA5
Отметим, что основная команда свой матч в Лиге чемпионов проведёт также сегодня. Встреча начнётся в 20:55 по московскому времени.
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