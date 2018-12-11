"Локомотив" проиграл "Шальке" и не сумел пробиться в Лигу Европы

Чтобы обеспечить себе Евровесну, команда Юрия Сёмина должна была обыгрывать "Шальке" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и надеяться на проигрыш "Галатасарая". Турецкий клуб не подвёл, а вот железнодорожники одержать победу не смогли. "Локомотив" уступил "Шальке" со счётом 0:1.
Немецкая команда на протяжении всего матча выглядела увереннее и нанесла больше ударов, однако поразить ворота голкипера сборной России Маринато Гильерме "Шальке" смог лишь в компенсированное арбитром время. Гол на свой счёт записал Алессандро Шёпф.
В параллельном матче "Порту" победил "Галатасарай" (3:2) и стал лидером группы, второе место досталось "Шальке". Именно эти две команды и вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
"Галатасарай", занявший третье место, вылетел в Лигу Европы, а "Локо", к сожалению, лишился Евровесны.
Лига чемпионов. 6-й тур.
"Шальке 04" — "Локомотив" — 1:0.
Голы: Шёпф, 90+1 (1:0).
Турнирное положение
Группа D:
1. "Порту" — 16 (очков)
2. "Шальке" — 11.
3. "Галатасарай" — 4.
4. "Локомотив" — 3.
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