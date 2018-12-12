Салах втащил "Ливерпуль" в плей-офф Лиги чемпионов — видео

Мерсисайдцы стали всего лишь третьей командой, вышедшей из группы, несмотря на три выездных поражения.

Прошлогодний финалист Лиги чемпионов "Ливерпуль" устроил себе проблемы уже на групповой стадии нового турнира. До последнего матча было непонятно, сможет ли команда Юргена Клоппа банально попасть в плей-офф. "Красные" умудрились проиграть все выездные матчи, в том числе непритязательной "Црвене Звезде". Чтобы всё-таки прорваться в число 16 сильнейших, им необходимо было побеждать дома прямого конкурента — итальянский "Наполи".

Судьбу встречи, а вместе с ней и путёвки в плей-офф, решил один-единственный гол, который забил Мохаммед Салах после эффектного финта в чужой штрафной.

Неаполитанцы, несмотря на все старания, сравнять счёт так и не смогли. Более того, они были близки к тому, чтобы пропустить и второй гол, но Садио Мане в концовке матча дважды оказывался излишне гостеприимен.

В итоге "Ливерпуль" одержал минимальную победу, но её хватило, чтобы попасть в плей-офф. Ранее только "Арсеналу" и "Селтику" удавалось выходить из группы с тремя выездными поражениями. Теперь и "Ливерпуль" выполнил этот челлендж.

Only three teams have qualified for the Champions League last 16 having lost all three of their away matches in the group stage:



Arsenal (2001-02)

Celtic (2006-07)

Celtic (2007-08)

Liverpool (2018-19)



There must be something in the water. pic.twitter.com/ozXKBlI0wq — Squawka Football (@Squawka) 11 декабря 2018 г.

В итоговой таблице группы "Ливерпуль" занял второе место только за счёт дополнительных показателей. "Наполи" сыграет в Лиге Европы.

"Локомотив" проиграл "Шальке" и не сумел пробиться в Лигу Европы