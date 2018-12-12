Салах втащил "Ливерпуль" в плей-офф Лиги чемпионов — видео

Прошлогодний финалист Лиги чемпионов "Ливерпуль" устроил себе проблемы уже на групповой стадии нового турнира. До последнего матча было непонятно, сможет ли команда Юргена Клоппа банально попасть в плей-офф. "Красные" умудрились проиграть все выездные матчи, в том числе непритязательной "Црвене Звезде". Чтобы всё-таки прорваться в число 16 сильнейших, им необходимо было побеждать дома прямого конкурента — итальянский "Наполи".
Судьбу встречи, а вместе с ней и путёвки в плей-офф, решил один-единственный гол, который забил Мохаммед Салах после эффектного финта в чужой штрафной.
Unbelievable goal from Mohamed Salah there. One season and four months wonder. #LFC #UCL pic.twitter.com/i6NC6jF3JW— Marwan Ahmed (@MarwanAhmed_KF) 11 декабря 2018 г.
Неаполитанцы, несмотря на все старания, сравнять счёт так и не смогли. Более того, они были близки к тому, чтобы пропустить и второй гол, но Садио Мане в концовке матча дважды оказывался излишне гостеприимен.
В итоге "Ливерпуль" одержал минимальную победу, но её хватило, чтобы попасть в плей-офф. Ранее только "Арсеналу" и "Селтику" удавалось выходить из группы с тремя выездными поражениями. Теперь и "Ливерпуль" выполнил этот челлендж.
Only three teams have qualified for the Champions League last 16 having lost all three of their away matches in the group stage:— Squawka Football (@Squawka) 11 декабря 2018 г.
Arsenal (2001-02)
Celtic (2006-07)
Celtic (2007-08)
Liverpool (2018-19)
There must be something in the water. pic.twitter.com/ozXKBlI0wq
В итоговой таблице группы "Ливерпуль" занял второе место только за счёт дополнительных показателей. "Наполи" сыграет в Лиге Европы.
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