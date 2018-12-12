Стадион всё же увидит ЛЧ? "Тоттенхэм" выгрыз путёвку в плей-офф в самой концовке

Лондонская команда оформила выход из группы благодаря голу, забитому за пять минут до конца матча.

Лондонский "Тоттенхэм" из-за неудачного маркетингового хода неожиданно для себя стал объектом издёвок, хотя хотел пошутить сам. Клуб обещал, что их новый стадион станет единственной ареной в столице Англии, которая увидит Лигу чемпионов. Но открытие всё переносили, а вот участие "Тоттенхэма" в дальнейшей стадии турнира было под вопросом.

Согласно последней информации, на новой арене "шпоры" должны выступить уже в феврале, поэтому для них делом чести было пробиться в плей-офф. Не без труда, но англичане всё же смогли отвоевать путёвку. В последнем матче они сравняли счёт в самой концовке игры с "Барселоной", в то время как их прямой конкурент "Интер" не смог добиться положительного результата в игре с ПСВ.

В итоге именно английская, а не итальянская команда выходит в плей-офф вместе с "Барселоной". Хотя после кошмарного старта, когда "Тоттенхэм" набрал лишь одно очко в трёх матчах, надежда стала совсем призрачной.

⚪️ Tottenham in Group B:



ℹ️ 1 point from opening 3 games

7 points from final 3 games

✔️ Round of 16 spot booked pic.twitter.com/TgrcnP8HRR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 11 декабря 2018 г.

Тем не менее именно лондонцы проходят дальше, а "Интер" кусает локти, ведь, если бы он обыграл голландский ПСВ, решил бы все свои проблемы. Теперь делать это миланцам придётся в Лиге Европы.

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