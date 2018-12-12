Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

После этой встречи на счету у российского форварда Александра Овечкина 25 голов, что на четыре больше, чем у его ближайших преследователей. Более того, Овечкин оформил уже свой 21-й хет-трик в карьере и поднялся на 12-е место в истории НХЛ по этому показателю.
Goals and @ovi8 go together quite well.#NHLStats x @SAPSports pic.twitter.com/pjL4TFAkrc— NHL (@NHL) 12 декабря 2018 г.
Ранее Овечкин установил рекорд по количеству бросков.
Отметим, что ещё один российский игрок "Вашингтон Кэпиталз" — Евгений Кузнецов — в этом матче сделал две результативные передачи.
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