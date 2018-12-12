Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

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Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

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Фото © AP Photo/Ross D. Franklin

Российский нападающий оформил хет-трик в матче "Вашингтона" против "Детройт Ред Уингз" (6:2).

После этой встречи на счету у российского форварда Александра Овечкина 25 голов, что на четыре больше, чем у его ближайших преследователей. Более того, Овечкин оформил уже свой 21-й хет-трик в карьере и поднялся на 12-е место в истории НХЛ по этому показателю.

Ранее Овечкин установил рекорд по количеству бросков.

Отметим, что ещё один российский игрок "Вашингтон Кэпиталз" — Евгений Кузнецов — в этом матче сделал две результативные передачи.

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