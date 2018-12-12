Боец ММА Эномото: Телохранители Путина были в шоке, когда я обнял президента

27 декабря топовый боец из Швейцарии Ясуби Эномото постарается отобрать пояс чемпиона организации Fight Nights Global у Романа Копылова. "Швейцарский самурай" прекрасно знаком поклонникам смешанных единоборств в России, поскольку за годы богатой профессиональной карьеры выступал во всех ведущих отечественных организациях: М-1 Global, АСВ, "Ахмат" и Fight Nights Global.
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Эномото — личность поистине уникальная, ведь кто ещё из бойцов на планете может похвастаться тремя победами над легендарным Шамилем Завуровым? Или кому, кроме Ясуби, удавалось побеждать Хусейна Халиева — феноменального мастера боевых искусств из Чечни? Правильно, никому! Анализируя карьерный путь Эномото в смешанных единоборствах, можно прийти к выводу, что Ясуби рождён для того, чтобы биться именно против российских спортсменов. Пусть и с переменным успехом…
"Швейцарский самурай" настолько часто бывает в России, что его лично уже знает Владимир Путин и с недоумением вспоминают телохранители президента. В том числе и о случае с Путиным Ясуби Эномото рассказал в эксклюзивном интервью Лайфу.
— Ясуби, расскажи о своей подготовке к поединку за пояс чемпиона против Романа Копылова? На что делаешь акцент?
— Я готовлюсь в Enomoto Dojo в Цюрихе. Мне помогают мой брат Фелипе и друзья Рамон Кублер, Иван Мусардо, Заур Джавадов и Волкан Оздемир, входящие в мой лагерь. Но думаю, что я проведу ещё несколько тренировочных сессий в других местах. В любом случае, я готов к бою всегда. Не имеет значения, в какой части мира нахожусь, — тренируюсь ежедневно по своей специальной программе.
— Как ты относишься к российскому чемпиону? Чем Копылов опасен для тебя?
— Я думаю, что Роман — молодой, взрывной, агрессивный боец. У Копылова очень неординарный ударный стиль. И, что немаловажно, у него также очень хорошая защита от тейкдаунов. Это то, что я могу сказать о нём, исходя из поединков, которые я видел. Я не знаю, насколько он хорош в партере, грепплинге, но в целом Роман вызывает впечатление универсального бойца.
— Можешь поделиться своим геймпланом? Готов ли ты с ним биться в стойке — сильной стороне Копылова?
— Я всегда действую по ситуации, но мне нравится биться в стойке, устраивать "размен". И я рад, что и Роману нравится биться в стойке. Думаю, что большая часть боя пройдёт именно так. Нас ждёт "ударная битва"!
— В своих двух крайних поединках ты выиграл у российских звёзд — чемпиона Европы по вольной борьбе Шамиля Амирова и чемпиона мира по боевому самбо Алексея Иванова. В бою с кем из них тебе было сложнее?
— В борьбе с Шамилем Амировым было тяжелее, плюс я провёл с ним в клетке три раунда. В поединке против Алексея я подобрал ключ к победе гораздо быстрее, закончив дело во втором раунде. Кстати, по ходу этого боя я повредил свой локоть.
another Saturday beach training in the books 21 stair sprints follow up by some boxing drills in the sand then enjoyed the nice weather and worked on my tan @fightnights #slovakia #bratislave #swissamurai #katanoi #saturday #weekend #beachworkout #cardio #sweat #paradise #island #tan #boxing #fightnights #phuket #thailand #schweiz #zürich #beach #ocean
— Победа над Романом Копыловым может стать для тебя юбилейной: девять раз ты побеждал в сражениях с бойцами из России. В чём твой секрет?
— Честно говоря, я даже не знал этого факта! Да, было бы здорово выиграть в десятый раз! Для меня было бы отлично закончить этот год победой и с поясом Fight Nights Global. Мой секрет: я очень много тренируюсь, я всегда недоволен своими выступлениями. Как только я буду доволен — я перестану развиваться!
— Ясуби, расскажи о своей жизни вне клетки. Как проходит твой день, чем ты занимаешься помимо того, что усердно тренируешься?
— Честно говоря, в свободное от тренировок время я только… лежу. Мои тренировочные программы настолько трудны, что сил остаётся только на приём пищи и просмотр фильмов. И, конечно, соцсети. В них я как зомби!
— Расскажи о своём происхождении? Тебя называют и швейцарцем, и японцем, и даже перуанцем…
— Так и есть. Я швейцарский японо-перуанец. Я родился и вырос в Швейцарии, моя мама — швейцарка, а отец — перуано-японец. Поэтому я на 1/2 швейцарец, на 1/4 перуанец и на 1/4 японец.
— Ты довольно давно выступаешь в России, став уже "своим парнем" в нашей стране. Можешь вспомнить какой-нибудь забавный случай, который произошёл с тобой в России?
— О да, мне есть что вспомнить. Это произошло после крайнего выступления в Сочи. Поздравляя с победой, президент Владимир Путин пожал мне руку и похлопал по шее. В ответ и я похлопал его по шее и приобнял, это происходило во время рукопожатия. И знаешь, это вызвало шок у телохранителей Путина! Я ведь не знал, что в России нельзя прикасаться к президенту!
Happy that i got the win by 2nd round KO yesterday @s_70rus and performing infront of the russian president Putin who even gave me some nice compliments.. after 6years of fighting in mother russia seeing the president for the first time live thanks a lot to @sl_maksimovic for cornering me and all the coaches and fighter @balimma for the great help in my short notice camp over there in Bali #swissamurai #blacksea #sochi #sambo #mma #president #putin #russia #züri #schweiz #balimms #bali #champion #lifegoals #friends #smile #happy #ko #bff
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