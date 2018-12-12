Боец ММА Эномото: Телохранители Путина были в шоке, когда я обнял президента

27 декабря топовый боец из Швейцарии Ясуби Эномото постарается отобрать пояс чемпиона организации Fight Nights Global у Романа Копылова. "Швейцарский самурай" прекрасно знаком поклонникам смешанных единоборств в России, поскольку за годы богатой профессиональной карьеры выступал во всех ведущих отечественных организациях: М-1 Global, АСВ, "Ахмат" и Fight Nights Global.

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Эномото — личность поистине уникальная, ведь кто ещё из бойцов на планете может похвастаться тремя победами над легендарным Шамилем Завуровым? Или кому, кроме Ясуби, удавалось побеждать Хусейна Халиева — феноменального мастера боевых искусств из Чечни? Правильно, никому! Анализируя карьерный путь Эномото в смешанных единоборствах, можно прийти к выводу, что Ясуби рождён для того, чтобы биться именно против российских спортсменов. Пусть и с переменным успехом…

"Швейцарский самурай" настолько часто бывает в России, что его лично уже знает Владимир Путин и с недоумением вспоминают телохранители президента. В том числе и о случае с Путиным Ясуби Эномото рассказал в эксклюзивном интервью Лайфу.

— Ясуби, расскажи о своей подготовке к поединку за пояс чемпиона против Романа Копылова? На что делаешь акцент?

— Я готовлюсь в Enomoto Dojo в Цюрихе. Мне помогают мой брат Фелипе и друзья Рамон Кублер, Иван Мусардо, Заур Джавадов и Волкан Оздемир, входящие в мой лагерь. Но думаю, что я проведу ещё несколько тренировочных сессий в других местах. В любом случае, я готов к бою всегда. Не имеет значения, в какой части мира нахожусь, — тренируюсь ежедневно по своей специальной программе.

— Как ты относишься к российскому чемпиону? Чем Копылов опасен для тебя?

— Я думаю, что Роман — молодой, взрывной, агрессивный боец. У Копылова очень неординарный ударный стиль. И, что немаловажно, у него также очень хорошая защита от тейкдаунов. Это то, что я могу сказать о нём, исходя из поединков, которые я видел. Я не знаю, насколько он хорош в партере, грепплинге, но в целом Роман вызывает впечатление универсального бойца.

— Можешь поделиться своим геймпланом? Готов ли ты с ним биться в стойке — сильной стороне Копылова?

— Я всегда действую по ситуации, но мне нравится биться в стойке, устраивать "размен". И я рад, что и Роману нравится биться в стойке. Думаю, что большая часть боя пройдёт именно так. Нас ждёт "ударная битва"!

— В своих двух крайних поединках ты выиграл у российских звёзд — чемпиона Европы по вольной борьбе Шамиля Амирова и чемпиона мира по боевому самбо Алексея Иванова. В бою с кем из них тебе было сложнее?

— В борьбе с Шамилем Амировым было тяжелее, плюс я провёл с ним в клетке три раунда. В поединке против Алексея я подобрал ключ к победе гораздо быстрее, закончив дело во втором раунде. Кстати, по ходу этого боя я повредил свой локоть.

— Победа над Романом Копыловым может стать для тебя юбилейной: девять раз ты побеждал в сражениях с бойцами из России. В чём твой секрет?

— Честно говоря, я даже не знал этого факта! Да, было бы здорово выиграть в десятый раз! Для меня было бы отлично закончить этот год победой и с поясом Fight Nights Global. Мой секрет: я очень много тренируюсь, я всегда недоволен своими выступлениями. Как только я буду доволен — я перестану развиваться!

— Ясуби, расскажи о своей жизни вне клетки. Как проходит твой день, чем ты занимаешься помимо того, что усердно тренируешься?

— Честно говоря, в свободное от тренировок время я только… лежу. Мои тренировочные программы настолько трудны, что сил остаётся только на приём пищи и просмотр фильмов. И, конечно, соцсети. В них я как зомби!

— Расскажи о своём происхождении? Тебя называют и швейцарцем, и японцем, и даже перуанцем…

— Так и есть. Я швейцарский японо-перуанец. Я родился и вырос в Швейцарии, моя мама — швейцарка, а отец — перуано-японец. Поэтому я на 1/2 швейцарец, на 1/4 перуанец и на 1/4 японец.

— Ты довольно давно выступаешь в России, став уже "своим парнем" в нашей стране. Можешь вспомнить какой-нибудь забавный случай, который произошёл с тобой в России?

— О да, мне есть что вспомнить. Это произошло после крайнего выступления в Сочи. Поздравляя с победой, президент Владимир Путин пожал мне руку и похлопал по шее. В ответ и я похлопал его по шее и приобнял, это происходило во время рукопожатия. И знаешь, это вызвало шок у телохранителей Путина! Я ведь не знал, что в России нельзя прикасаться к президенту!