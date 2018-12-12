ФИФА признала "Лужники" лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун

Международная федерация футбола признала московский стадион "Лужники" лучшим в мире по видимости поля с трибун. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв агентству городских новостей "Москва".

Бокчарёв также отметил, что около 50 делегаций от ФИФА проводили проверки во время реконструкции арены. Также на площадку регулярно приезжал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отметим, что общее количество зрителей, которые посетили матчи чемпионата мира в "Лужниках", составило 546 077 человек. Именно на этой арене состоялись церемонии открытия и закрытия мирового первенства, а также матч-октрытие, финал и ещё пять встреч.