Подвело здоровье. Дацюк не сыграет на Кубке Первого канала

Как сообщил официальный Twitter Федерации хоккея России, 40-летний Павел Дацюк пропустит российский этап Евротура и отправится на "мониторинг состояния здоровья и восстановление".

Вместе с ним из сборной уедет нападающий "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов, который отправится в олимпийскую сборную России.

⚡️ После консультации Штаба сборной с игроками Павлом Дацюком и Антоном Бурдасовым было принято решение, что форварды не сыграют на Кубке Первого канала. Дацюк пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов сыграет за олимпийскую сборную в Швейцарии — Хоккей России (@russiahockey) 12 декабря 2018 г.

В прошлом году ветеран СКА также пропускал Кубок Первого канала, но на Олимпиаде в Пхёнчхане помог сборной Олимпийских атлетов из России взять золото, а сам вошёл в Тройной золотой клуб. В нынешнем сезоне на его счету семь шайб и 20 передач в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ.

Кубок Первого канала стартует завтра в Москве матчем Россия — Швеция. Последний матч состоится в воскресенье на футбольной "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге.