"Шансы есть всегда". В России стартует Кубок Первого канала по хоккею

На первом этапе Еврохоккейтура у сборной России не возникло особых проблем: команда досрочно заняла первое место. Ждать ли такого же успеха дома? Лайф вместе с экспертами рассказывает о турнире.

Что это за турнир?

Кубок Первого канала проводится с 1967 года, хотя тогда он, конечно, так не назывался. Турнир сменил несколько названий и получил нынешнее только в 2006 году. С 1996-го он стал частью Еврохоккейтура. Регулярно проводился в Москве, но было несколько исключений:

1992-й — Санкт-Петербург;

2013-й и 2014-й — Сочи;

1991-й — не проводился.

В этом году по большей части турнир пройдёт в Москве, но будет и специальная игра, которую примет футбольный стадион в Санкт-Петербурге.

Как на нём выступала сборная России?

С тех пор как Кубок Первого канала стал частью Еврохоккейтура, сборная России выигрывала медали в 20 из 22 турниров. В 1998-м и 2015-м хозяева соревнований оставались лишь на четвёртом месте.

При этом в сводной таблице по количеству наград сборная России — безоговорочный лидер. У неё целых 11 золотых медалей.

Какой состав у нашей сборной?

В отличие от Кубка Карьяла, на домашнем турнире сборная России будет представлена всеми сильнейшими хоккеистами, играющими в КХЛ. Есть только два ослабления — проблемы со здоровьем у 40-летнего Павла Дацюка и отъезд из сборной Антона Бурдасова. В остальном — лучшие готовы играть.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Игорь Бобков ("Авангард").

Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Алексей Василевский ("Автомобилист"), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба — СКА), Виктор Антипин ("Металлург"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Александр Елесин ("Локомотив").

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Александр Кадейкин, ("Салават Юлаев"), Андрей Локтионов ("Локомотив").

Проверять новичков в бою тренерский штаб не хочет. Цель одна — победить.

— При своих болельщиках всегда нужно выигрывать. Мы можем проверять игроков на финском, чешском, шведском этапах, а у себя нужно обязательно выигрывать. Люди приходят, болеют, поэтому нужен более оптимальный состав, приближенный к чемпионату мира. Ажиотаж большой, билеты очень тяжело достать, даже я не сумел для своих друзей, — сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью ТАСС.

Какие шансы?

О шансах сборной России на предстоящем домашнем турнире Лайф поговорил с помощником главного тренера "Динамо" Андреем Николишиным, чемпионом мира и бронзовым призёром Олимпиады в составе сборной России.

— Андрей Васильевич, какие шансы у сборной России выступить на домашнем турнире так же удачно, как и на Кубке Карьяла, где у нас было досрочное первое место?

— Шансы всегда есть. У нас собрана хорошая команда на базе двух клубов, которая уже прошла и огонь, и воду, и медные трубы.

— В составе нет новичков. Что всё-таки важнее: победить или проверить ближайший резерв?

— Домашний турнир, конечно, важно выиграть, чтобы порадовать болельщиков, но, если смотреть на перспективу, то этап Еврохоккейтура менее важен, чем, например, чемпионат мира. Поэтому я считаю, что на таких турнирах должны проверяться потенциальные кандидаты в сборную. Однако выбор состава — всегда дело субъективное, в этот раз тренерский штаб решил так.

— Но состав боеспособный. Должны бороться за победу?

— Я думаю, что этот состав близок к тому, что поедет на чемпионат мира, если не брать энхаэловцев.

Когда и где пройдут матчи?

Поединки Кубка Первого канала пройдут 13, 15 и 16 декабря. Один матч состоится в Финляндии, четыре — в Москве, ещё один — в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе. Наша сборная дважды выступит в Москве, а затем приедет в Северную столицу.