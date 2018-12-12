"Зенит" объяснил, почему переименовал свой стадион в "Газпром-арену"

Пресс-служба футбольного клуба "Зенит" выступила с заявлением по поводу переименования стадиона на Крестовском острове. 9 декабря ей было присвоено название "Газпром-арена".

— В концессионном соглашении чётко прописано, что клубу принадлежат исключительные права на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации объекта, включая право на изменение названия стадиона. Иными словами — это рекламные права "Зенита", и клуб вправе их реализовать без дополнительных согласований со стороны администрации Санкт-Петербурга.

Кроме того, в клубе пояснили, что стадион содержат они:

— После того как стадион был передан в управление ФК "Зенит", клуб снял с города и принял на себя все финансовые обременения по инвестиционному и эксплуатационному содержанию арены, которое ежегодно составляет около 2 млрд руб. Но уже на момент принятия арены в управление клубом ФК "Зенит" инвестировал порядка 1,5 млрд рублей в инфраструктуру стадиона. А в ближайшие 5 лет инвестиционные планы клуба по развитию "Газпром-арены" оцениваются в несколько млрд рублей, — цитирует пресс-секретаря клуба "Матч ТВ".

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин раскритиковал новое название арены и предложил назвать её "именем "Зенита".

Уже 16 декабря на футбольной арене пройдёт хоккейный матч Кубка Первого канала Россия — Финляндия.