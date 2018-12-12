Рамос не поможет "Реалу" в матче против ЦСКА

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Рамос не поможет "Реалу" в матче против ЦСКА

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Стало известно, что капитан мадридской команды не попал в заявку на матч Лиги чемпионов.

Заявка мадридского "Реала" на игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА выглядит так:

Вратари: Навас, Касилья, Куртуа;

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Марсело, Одриосола, Санчес;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Вальверде, Льоренте, Асенсио, Иско;

Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес и Винисиус Жуниор.

Примечательно, что не сыграют защитник Серхио Рамос и хавбек Дани Себальос.

Отметим, что встреча "Реала" и ЦСКА состоится сегодня в Мадриде. Начало матча в 20:55 по московскому времени.

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