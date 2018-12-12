Рамос не поможет "Реалу" в матче против ЦСКА

Заявка мадридского "Реала" на игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА выглядит так:
Вратари: Навас, Касилья, Куртуа;
Защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Марсело, Одриосола, Санчес;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Вальверде, Льоренте, Асенсио, Иско;
Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес и Винисиус Жуниор.
Примечательно, что не сыграют защитник Серхио Рамос и хавбек Дани Себальос.
Отметим, что встреча "Реала" и ЦСКА состоится сегодня в Мадриде. Начало матча в 20:55 по московскому времени.
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