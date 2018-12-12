Поветкин намерен провести свой следующий бой весной 2019 года

Российский боксёр Александр Поветкин планирует провести свой следующий поединок в марте или апреле будущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании "Мир бокса" Вадима Корнилова.

— В настоящий момент Александр отдыхает. Нам уже поступали предложения. Обсуждаем его следующий бой, который может состояться в марте или апреле, — пояснил Корнилов.

Напомним, что крайний поединок Поветкина завершился поражением. Русский Витязь проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа и не смог завоевать три титула чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. После этого появились слухи, что Александр может завершить профессиональную карьеру.