"Повлечёт инвалидность". Адвокат Кокорина — об удержании Александра в СИЗО

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова на своей странице в "Инстаграме" задалась вопросом, соразмерны ли последствия изоляции от общества футболиста в СИЗО. Ведь Кокорин только недавно восстановился после травмы и перенёс несколько операций.

— Кокорин до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагает активную форму тренировок. Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность поддерживать хоть какую-то форму повлечёт инвалидность и как минимум хромоту, — написала Стукалова на своей странице в соцсети.

Также она отметила, что у всех спортсменов увеличена сердечная мышца, что предполагает необходимость постепенного снижения нагрузок после окончания спортивной карьеры, а резкое прерывание занятий приводит также к негативным последствиям.

Ранее сообщалось, что Кокорин впал в лёгкую депрессию в СИЗО.

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