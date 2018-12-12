Крики и слёзы. Кержаков показал, как прошла встреча его бывшей жены с сыном

Российский футболист опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме" со встречи Миланы Тюльпановой и их общего ребёнка.

Футболист Александр Кержаков опубликовал видео со встречи его сына Артемия и жены Миланы, с которой он находится в бракоразводном процессе. На записи видно, что полуторагодовалый ребёнок пытается уйти из комнаты, громко плачет и не реагирует на слова своей матери.

— Извините, но я больше не могу молчать. На видео встреча Миланы с Артемием в эту субботу. Перед встречей Милана попросила меня сразу оставить её один на один с ребёнком, так как моё присутствие якобы мешает ей наладить контакт с сыном, — написал в соцсети футболист.

Также он отметил, что сам предложил Милане забрать сына сегодня, однако она не приехала в назначенное время из-за поездки в Москву.

— По рекомендации суда я пытаюсь в очередной раз договориться мирно и действуя исключительно в интересах нашего общего сына. Судя по настрою Миланы, она не против и условия мирового её устраивают, но ей не разрешают его подписывать её юристы, — заключил он.

Напомним, пара уже несколько месяцев разводится и решает вопрос о месте проживания их общего сына Артемия.