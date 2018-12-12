Футболиста задержали в аэропорту Москвы за перевозку дорогих часов

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Футболиста задержали в аэропорту Москвы за перевозку дорогих часов

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Фото: customs.ru

Как сообщил сайт Федеральной таможенной службы "Шереметьевская таможня", был задержан футболист известного клуба при проведении контроля пассажирского рейса Рим — Москва.

Спортсмен по прибытии из самолёта прошёл сразу по зелёному коридору, предназначенному для приезжих лиц без товара, требующего декларирования. Однако сотрудники досмотрели его вещи и обнаружили две коробки наручных часов марки Rolex. Одни часы были у него на руке, а вторые — в кармане куртки.

В связи с этим было возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров.

Как сообщил сайт РЕН ТВ, этим игроком является футболист "Спартака" Самуэль Жиго, который якобы вернулся в Москву из клиники Рима, где проходит восстановление от травмы. Но практически сразу футболист в своей социальной сети опроверг информацию.

<p>Пост на странице спортсмена в Instagram</p>

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