Футболиста задержали в аэропорту Москвы за перевозку дорогих часов

Как сообщил сайт Федеральной таможенной службы "Шереметьевская таможня", был задержан футболист известного клуба при проведении контроля пассажирского рейса Рим — Москва.

Спортсмен по прибытии из самолёта прошёл сразу по зелёному коридору, предназначенному для приезжих лиц без товара, требующего декларирования. Однако сотрудники досмотрели его вещи и обнаружили две коробки наручных часов марки Rolex. Одни часы были у него на руке, а вторые — в кармане куртки.

В связи с этим было возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров.

Как сообщил сайт РЕН ТВ, этим игроком является футболист "Спартака" Самуэль Жиго, который якобы вернулся в Москву из клиники Рима, где проходит восстановление от травмы. Но практически сразу футболист в своей социальной сети опроверг информацию.