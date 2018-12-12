Запоздалый подвиг. ЦСКА разнёс "Реал" в Мадриде, но остался без евровесны

В одном из самых удивительных матчей в еврокубковой истории армейцев российский клуб разгромил победителя трёх последних розыгрышей Лиги чемпионов 3:0, но не смог вырвать путёвку в Лигу Европы из-за победы "Виктории" над "Ромой" в параллельном матче.

Турнирное положение перед последним туром группового этапа у ЦСКА было аховое. Надо было в гостях набрать больше очков, чем пльзеньская "Виктория" дома с "Ромой". Команда Виктора Гончаренко удивительным образом взяла 75% своих очков в одном домашнем матче с "Реалом", а затем дважды уступила "Роме" и даже проиграла чехам.

А провальная кампания в турнире "Локомотива" и вовсе подняла вопрос о том, что российские клубы откатились назад, что уровень нашего клубного футбола падает. В самом деле, когда такое было, чтобы оба наших клуба в Лиге чемпионов занимали в своих группах четвёртые места (а третий, напомним, вылетел ещё в квалификации)? А никогда такого не было.

Самый эффективный метод продвижения ЦСКА на первых минутах — ауты Магнуссона. Исландец раз за разом бросает вперёд, и армейцы, как в американском футболе, отыгрывают метры. Но, видимо, официальной тактикой сделать это не позволяют общественные предрассудки.

"Реал" был уже не тем, что приезжал в Москву в начале осени. Лопетеги давно отдыхает на курортах Страны Басков, другим был и состав. С новым тренером Солари мадридцы досрочно вышли из группы и выставили на игру резервистов. Из основы играли разве что Иско, Марсело, Асенсио и Бензема.

Но солировал у "Реала" молодое дарование Винисиус Жуниор. Когда-то, возможно, он получит "Золотой мяч", а пока только получал аплодисменты за очередной обыгрыш на фланге Марио Фернандеса от заполненного процентов на 70 "Сантьяго Бернабеу". Атмосфера была на нём, конечно, не той, что на прошедшем только что здесь финале Кубка Либертадорес. Зачастую россиян было слышно лучше, чем местную Ultras Sur.

Но даже после дриблинга на флангах в центре всё контролировала троица Бекао — Чернов — Магнуссон, на выходах чётко действовал Акинфеев.

Армейцы последние несколько матчей заметно проседают во втором тайме. Но в Мадриде всё шло к тому, что москвичей додавят уже в первом. Хотя в опорной зоне у мадридцев играл не Кроос, а дублёры Льоренте и Вальверде, центр поля всё равно надёжно был за хозяевами. Асенсио тем временем обстреливал Акинфеева — сначала ударом из штрафной попал в перекладину, затем дважды выручил Игорь. На третий раз испанец уже заметно взбесился. Кажется, он надолго запомнил русского вратаря ещё по неудачному июльскому матчу чемпионата мира в "Лужниках".

Но оказалось, королевский клуб слишком увлёкся своей гегемонией, и армейская пружина разжалась. Чалов и Сигурдссон отлично разыграли мяч в контратаке, и Фёдор идеальным ударом в угол обвёл Куртуа. Если ещё летом было очевидно, кто лучший русский нападающий на данный момент, то теперь на этот вопрос однозначного ответа нет.

Gol do Fedor Chalov ⚽

Pelo CSKA em cima do Real Madrid pic.twitter.com/1AVuSzQ54U — GiroFutebol1 (@girofutebol1) 12 декабря 2018 г.

Через пять минут "Реалу" забили так, как часто делает он — с пяточками и игрой в касание. Очередной коронный проход по флангу Фернандеса, пас не глядя от Чалова, но Куртуа спасает Мадрид после удара русского бразильца. Но если проход Фернандеса был по флангу Марсело, то дальше "косяки" собирают другие, более юные защитники "Реала" Вальехо, Хавьер и Одриосола. На добивании никто не успевает перекрыть Щенникова, который вколачивает мяч в угол. Для него это второй гол в двух матчах, а в прошлой игре с "Викторией" он заработал пенальти.

*⚽️ VIDEO - Real Madrid CF 0⃣-2⃣ PFC CSKA Moskva - Georgi Shchennikov *

Thanks to these who helped me for the money for today's subscription of days games I love you ...



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Reply to this message with a to like it pic.twitter.com/MvrzVyt6lX — Dawn christain (@ChristainDawn) 12 декабря 2018 г.

Это уже не щелчок по носу, а настоящий "лось" от ЦСКА. Солари реагирует мгновенно — в перерыве на поле всё же появляется Бэйл, чуть позже Кроос.

Но Бэйл лучше бы вообще не появлялся на поле — через 25 минут он прилёг на бровке и дальше продолжил играть с травмой. И несмотря на огромное преимущество во владении мячом, сказать, что Акинфеев крутился как белка в колесе, было нельзя. Компактность у своей штрафной, надёжность, опасные контратаки — и у мадридцев наверняка возникли в памяти моменты из московского матча.

Но на этот раз ЦСКА жалеть своего соперника не собирался и "отгрузил трёшку". Влашич умно выложил мяч под удар Сигурдссону, и исландец по-бильярдному положил мяч в угол — 3:0. Три — ноль! В пользу ЦСКА в Мадриде. Сынок, это фантастика.

Sigurdsson attı



Real Madrid 0-3 CSKA Moskova



Tün Goller için • @KramponSport pic.twitter.com/EkRrNbSGpV — Krampon UEFA Tv (@KramponsportsTV) 12 декабря 2018 г.

Тем обиднее были новости из Пльзени, где местная "Виктория" творила своё чудо и обыгрывала "Рому". Получилось, что подвиг ЦСКА оказался запоздалым и ненужным. Дважды победив лучший клуб мира, нанеся ему самое крупное домашнее поражение в истории, российский клуб всё равно оказался на четвёртом месте в своей группе. Чехи при равенстве очков выходили в Лигу Европы за счёт личных встреч.

Нынешняя еврокампания ЦСКА оказалась, пожалуй, самой необъяснимой за последние годы. Дважды доминируя над "Реалом", одержав историческую победу сегодня, команда Гончаренко умудрилась остаться за бортом Лиги Европы в группе с чемпионом Чехии. Как успех расценить произошедшее язык не повернётся. Но такие перепады характерны для молодых команд, которыми уже руководил Гончаренко. У него есть время и карт-бланш на продолжение строительства. И он точно его заслужил. Сегодняшний результат даёт надежду на успех в долгосрочном периоде.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

"Реал" — ЦСКА — 0:3 (0:2)

Голы: Чалов, 37. Щенников, 42. Сигурдссон, 73

Турнирное положение:

1. "Реал" — 12

2. "Рома" — 9

3. "Виктория" — 7

4. ЦСКА — 7