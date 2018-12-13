IBU разрешил Логинову, Гараничеву и Старых выступить в Австрии

Ранее стало известно, что в расположение сборной России перед этапом Кубка мира в Хохфильцене явились офицеры полиции.

Как стало известно, Международный союз биатлонистов не применил санкции к российским спортсменам Александру Логинову, Евгению Гараничеву и Ирине Старых. Они смогут принять участие в этапе Кубка мира, который состоится в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в IBU.

— IBU не отстранял Старых, Логинова и Гараничева. Эти спортсмены могут принять участие в этапе Кубка мира в Хохфильцене, — сказал источник.

Ранее биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Австрии. Среди них фигурируют имена Антона Шипулина, Алексея Волкова, Евгения Гараничева, Александра Логинова и Ирины Старых. Помимо них обвинения распространяются на врачей команды, массажистов и тренеров.

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