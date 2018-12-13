Глушаков намерен уйти из "Спартака" в "Ахмат" ради снижения дохода

Благодаря этому футболист московской команды будет платить своей супруге и двоим дочерям алименты в небольшом размере.

Как сообщает "телеграм"-канал Mash, полицейские продолжают изучать аудиозаписи телефонных разговоров футболиста "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи, с которой он находится в бракоразводном процессе. Так, в одном из разговоров капитан красно-белых заявил, что уйдёт в "Ахмат", где ему снизят официальные доходы, а значит, и алименты.

Ранее сообщалось, что Глушаков угрожал жене убить её. Также в Сети были опубликованы расшифровки его разговоров, где он оскорблял Дарью.