Глава Минспорта: У антидопинговых служб не было претензий к сборной России

В ведомстве подключились к выяснению всех обстоятельств ситуации с российскими биатлонистами в Австрии.

Глава Министерства спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал скандал вокруг российских биатлонистов. Руководитель ведомства отметил, что в прошлом году, когда проходил сам ЧМ, никаких претензий по поводу допинга к сборной не предъявляли.

— Биатлонистам предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошёл в Австрии в 2017 году. При этом за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю, — цитирует Колобкова "Р-спорт".

Союз биатлонистов России, Минспорт, МИД и другие заинтересованные организации занимаются выяснением всех обстоятельств.

Биатлонист Александр Логинов ранее заявил о переливаниях крови, из-за которых якобы и возникли претензии к сборной России.

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