"Охота на ведьм". Антон Шипулин назвал бредом обвинения в употреблении допинга

Российский биатлонист заявил, что никогда не употреблял запрещённые препараты и его возмущает сложившаяся ситуация.

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин резко прокомментировал очередной скандал, который возник из-за допинга. По словам спортсмена, он абсолютно чист и сложившаяся ситуация подрывает его доверие к виду спорта в целом.

— Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает моё доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом.

Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего, кроме возмущения, не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьёй и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя, — написал Шипулин на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что российским биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время мирового первенства 2017 года, которое проходило в Австрии. В связи с этим перед этапом Кубка мира в расположение сборной явились офицеры полиции.

Выяснением ситуации занимаются СБР, Минспорта, МИД и другие заинтересованные организации.