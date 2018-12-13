"Охота на ведьм". Антон Шипулин назвал бредом обвинения в употреблении допинга

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин резко прокомментировал очередной скандал, который возник из-за допинга. По словам спортсмена, он абсолютно чист и сложившаяся ситуация подрывает его доверие к виду спорта в целом.
— Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает моё доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом.
Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего, кроме возмущения, не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьёй и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя, — написал Шипулин на своей странице в Instagram.
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Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя. *** I have never used any prohibited substances. I have never violated a single anti-doping rule. I have always been open to all anti-doping authorities and institutions. I have no explanation for recent events. I am angry and furious about the witch-hunt that is going on. It undermines my trust not only in anti-doping institutions in general, but in biathlon as a sport in particular. All possible accusations towards myself, even all rumors are nonsense. Total nonsense. I have always been honest to myself, to the Biathlon family and to the supporters. I have nothing to blame myself for.
Ранее стало известно, что российским биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время мирового первенства 2017 года, которое проходило в Австрии. В связи с этим перед этапом Кубка мира в расположение сборной явились офицеры полиции.
Выяснением ситуации занимаются СБР, Минспорта, МИД и другие заинтересованные организации.
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