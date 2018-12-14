Подвиг ЦСКА и провал "Спартака". Как российские клубы выступили в еврокубках

Вчера официально завершились последние игры российских футбольных клубов в уходящем 2018 году. Лайф подводит итоги выступления наших команд в еврокубках.

Исторические победы ЦСКА

Впервые с сезона 2007/2008 ни один российский клуб не пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Но, несмотря на плачевную статистику, наделать шума мы смогли. В частности, московский ЦСКА, который дважды за этот розыгрыш обыграл мадридский "Реал". А это — команда-победитель трёх последних лет ЛЧ.

Конечно, можно сказать, что "Реал" уже не тот... "Сливочные" действительно не очень уверенно стартовали в этом сезоне в Ла Лиге. Плюс в команде больше не играет Криштиану Роналду, и только недавно руководство "королевского клуба" определилось с окончательной кандидатурой главного тренера.

И если победу армейцев в "Лужниках" с минимальным преимуществом можно было назвать везением или стечением обстоятельств, то разгром на "Сантьяго Бернабеу" при десятках тысяч испанских фанатов — это уже показатель. Да и команда Виктора Гончаренко забила голы не случайно или со стандартов, а как три красиво разыгранных мяча. И это настоящий исторический подвиг. Не меньше.

10 главных цифр о легендарной победе ЦСКА над "Реалом"

Печально только то, что это никак не повлияло на положение в группе. Третье место досталось чешской "Виктории", а ЦСКА лишился евровесны, набрав семь очков.

Лига чемпионов. Группа G.

"Реал" — 12 (очков). "Рома" — 9. "Виктория Пльзень" — 7. ЦСКА — 7.

Остановили "Локомотив"

Московский "Локомотив" вернулся в Лигу чемпионов спустя 14 лет. Гимн этого турнира в Черкизове особенно ждали болельщики, но путешествие получилось печальным... Железнодорожники одержали всего одну победу в шести матчах и стали последними в своей группе с тремя очками. К тому же пропустили они 12 мячей в свои ворота, а забили всего четыре.

Проблемы в атаке (а точнее реализация моментов) у команды Сёмина ключевые в этом сезоне. Она долго не могла забить и в чемпионате страны. Конечно, от "Локомотива" ждали другого результата в Лиге чемпионов, но, как сказал сам Юрий Палыч, "команда получила необходимый опыт". А это тоже нужно.

Лига чемпионов. Группа D.

"Порту" — 16 (очков). "Шальке" — 11. "Галатасарай" — 4. "Локомотив" — 3.

Лидерство "Зенита"

Петербургский "Зенит" к своему последнему матчу этого года с психологической точки зрения подходил расслабленно. Сине-бело-голубые уже досрочно оформили себе выход в плей-офф Лиги Европы и гарантировали первое место в группе. Возможно, отсутствие мотивации и накопившаяся усталость сказались на результате игры со "Славией" — проиграли 0:2.

В целом путешествие в Европе у петербуржцев получилось неоднозначным. В квалификации они крупно проигрывали минскому "Динамо" (1:4), но потом брали реванш (8:1). На групповом этапе "Зенит" одержал три победы, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Но вопросов к команде пока нет. Они всё выполнили и прошли дальше.

Лига Европы. Группа С.

"Зенит" — 11 (очков). "Славия" — 10. "Бордо" — 7. "Копенгаген" — 5.

Провал "Спартака"

Московский "Спартак" в Европе проявить себя не смог: одна победа, две ничьи и три поражения. Красно-белые со старта сезона испытывают проблемы, и больше внутренние: конфликт Карреры и Глушакова, отставка Массимо, период громких речей Рауля Рианчо и приход Кононова. Конечно, всё это сказалось.

Однако положение в группе G можно было спасти. И с назначением Олега Кононова верилось в лучшее. Но этого не случилось. Красно-белые не использовали свой шанс и заняли последнее место в группе.

Лига Европы. Группа G.

"Вильярреал" — 10 (очков). "Рапид" — 10. "Рейнджерс" — 6. "Спартак" — 5.

Успехи "Краснодара"

"Краснодар", который увереннее других российских клубов начал выступление в Лиге Европы, смог обеспечить себе евровесну. Правда, решилось это в последнем туре, где "быки" разгромно проиграли "Севилье".

Претензий к команде 35-летнего Мурада Мусаева быть не может. Они блестяще проводят сезон. В чемпионате страны идут вторыми, уступая лишь одно очко "Зениту". Из группы Лиги Европы вышли со второго места, но с одинаковым количеством очков с "Севильей", которая является одним из лидеров чемпионата Испании.

Следить за "быками" интересно. Остаётся надеяться, что и после перерыва они продолжат в том же духе.

Лига Европы. Группа J.