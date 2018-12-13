Международный союз биатлонистов: Мы в курсе событий вокруг сборной России

В ответ на запрос Лайфа пресс-служба IBU заявила, что знает о визите австрийской полиции в гостиницу, где проживают российские спортсмены, но не стала комментировать суть обвинений.

Международный союз подтвердил, что в нарушениях антидопинговых правил подозреваются пять спортсменов и пять сотрудников сборной:

— Международный союз биатлонистов (IBU) в курсе действий, предпринятых австрийскими государственными властями в расположении сборной России по биатлону в Хохфильцене. Мы находимся в контакте с властями и получили от них уведомление о том, что расследование проводится в отношении пяти официальных лиц сборной России и пяти спортсменов.

Сегодня ночью стало известно, что перед этапом Кубка мира в Хохфильцене в расположение сборной явились офицеры австрийской полиции. Один из подозреваемых — врач сборной России по биатлону Евгений Шутов рассказал Лайфу подробности визита.

Австрийская прокуратура в ответ на запрос Лайфа сообщила, что инкриминируемое россиянам нарушение закона произошло во время чемпионата мира 2017 года, который проводился там же, в Хохфильцене.